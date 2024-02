Fabiola Martínez nos habla de su mejor momento: "Me siento genial"

En las últimas horas han trascendido informaciones que sugieren que Bertín Osborne atraviesa un nuevo bache de salud. Por lo visto, no se ha recuperado por completo del covid que parecía haber superado y que, en sus propias palabras, fue "infinitamente peor" que los contagios anteriores.

Ha sido su hija, Eugenia Osborne, quien ha confirmado que el presentador "está flojillo, no se acaba de recuperar", unas palabras que han extendido la preocupación por él. LA RAZÓN se ha intentado poner en contacto con Bertín para conocer de primera mano su estado de salud, y ante la falta de respuesta, se ha acudido a Fabiola Osborne, su exmujer y madre de dos de sus hijos, con la que todavía mantiene una excelente relación.

Cauta y prudente, la venezolana traslada a este periódico que prefiere "no comentar nada" sobre este asunto, aunque se muestra agradecida por el interés.

En cambio, sí comenta orgullosa que se siente "genial" en este momento. Martínez asegura que está totalmente "centrada" en "Baila como puedas", el concurso de Televisión Española en el que compite con otros rostros conocidos como Lydia Lozano o Álvaro Muñoz Escassi. "No se ha emitido todavía, pero está al caer… He estado bailando y trabajando muy duro. Ya veréis el resultado", anuncia entusiasmada.

Fabiola Martínez en el plató de "Baila como puedas" Gtres

Sobre su participación en el "talent show" ya se pronunció Eugenia Osborne, que tiene plena confianza en la destreza de Fabiola a la hora de bailar, aunque no tanta en la de su padre a la hora de cocinar en "MasterChef Celebrity". "Ella lo va a hacer genial. Lo hará mucho mejor que mi padre, porque de verdad que yo no he probado nunca nada que haya cocinado él. Sin embargo, a Fabiola la he visto bailar toda la vida y lo hace maravillosamente bien", comentó ante LA RAZÓN.

De momento, el concurso no tiene una fecha concreta de estreno, pero TVE anunció que vería la luz en febrero de 2024, y teniendo en cuenta que el mes está a una semana de acabar, es muy probable que aterrice en la parrilla de la pública más pronto que tarde.