Luces y sombras en el bolsillo de la familia Tejado: "Tiene una oferta para hablar en un plató por 60.000 euros"

A principios de semana la noticia de que Antonio Tejadoconseguía la libertad provisional hizo volver a poner el foco en el sobrino de María del Monte. Ahora, tras tres días fuera de prisión, el foco sigue puesto en todo lo que rodea a los negocios del joven sevillano y su entorno. A su salida disfrutó de una comida familiar en un centro restaurante en Sevilla, al día siguiente tuvo una jornada de compras con su novia Samara, pero la pregunta sigue en el aire ¿cuáles son los ingresos actuales de Antonio Tejado?

Han sido muchos los que han especulado que el actual piso del sevillano tendría un valor estimado de 1.000 euros de alquiler. También se ha comentado que podría retomar su trabajo como camarero en la cervecería Puerto Plata, un negocio familiar en el que ya estuvo trabajando una temporada. Sin embargo, su familia tiene la opción de sacar tajada del caso en los platós de televisión.

El sobrino de María del Monte ha optado por la ley del silencio y no pretende volver a decir, al menos por el momento, ni una palabra a los medios de comunicación. Sin embargo, lo cierto es que su testimonio no es el que más interesa sobre el caso. Según se ha dado a conocer en “Espejo Público” Miquel Valls, las personas que más interesan en esta historia serían María José, la madre, y Chema Tejado, el hermano del presunto “autor intelectual”. El programa interesando no sería otro que “De Viernes”. “A día de hoy, la madre tiene una oferta sobre la mesa para hablar en un plató de televisión por 60.000 euros”, arrancaba hablando para añadir una segunda oferta de una conocida revista: “Esta misma semana le llega otra oferta, en este caso de una revista, que está dispuesta a pagarle 20.000 euros”.

Caras largas y preocupación en la última visita de María José, Chema y Samara a Antonio Tejado en prisión Europa Press

El otro personaje cuya opinión ha sido muy buscada es la de su hermano, quien se ha convertido en el gran apoyo de Tejado: “Chema, que ha estado a su lado desde el primer día, visitándolo siempre en la cárcel, tiene dos ofertas también encima de la mesa. Una de ellas de 40.000 euros por sentarse en un plató de televisión y otra de 10.000 euros por hablar en una revista

Sin embargo, nadie querría que Antonio Tejado hablara, como ya ha hecho en otras ocasiones, en un plató de televisión: “Cero euros. No hay ningún programa de televisión a esta hora de la mañana que haya hecho una propuesta económica a Antonio Tejado, con lo cual no quieren sentarlo”. Al margen de estas suculentas cifras, ninguno se habría siquiera planteado esta posibilidad y prefieren vivir la salida de Antonio Tejado para apoyarlo en todo lo que puedan y no hacer nada que pueda perjudicar su imagen.