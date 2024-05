María del Monte sí se habría interesado por el estado de su sobrino Antonio Tejado

Este lunes, Antonio Tejado salía de prisión, donde había permanecido desde el pasado mes de febrero. No han sido pocos los que reaccionaron a la decisión que tomó el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, pero nadie contaba con que se pronunciara sobre esta situación la propia María del Monte. Desde el minuto uno ha dejado claro que no quería hablar sobre el caso de su sobrino, pero esto no ha impedido que se hicieran públicas sus preocupaciones.

El mismo día que Antonio Tejado conseguía la libertad provisional, un recurso que le habían negado hasta en dos ocasiones, él y su familia disfrutaron de una agradable comida en Sevilla que duró hasta seis horas. En el restaurante sevillano se pudo ver a Samara Terrón, pareja actual de Tejado y un gran apoyo para él, y a su letrado Fernando Velo. Este martes, en cambio, se ha podido ver cómo el sobrino de María del Monte proseguía con su vida con la mayor normalidad. Junto a su pareja se los ha visto en un animado día de compras. Sin embargo, quien no estaría tan animada sería la tonadillera. Desde “Así es la Vida” el periodista José Antonio Avilés ha dado a conocer cómo se habrían tomado tanto María del Monte como su mujer Inmaculada Casal la noticia: “Ha sido como un jarro de agua fría. Nadie sospechaba que esto pudiera pasar, ni su abogado. Quedaron sorprendidas cuando se lo comunicaron. Lo que ellas vienen a decir es que hasta que no haya un juicio y no se sabe nada con claridad, siguen creyendo en la presunción de inocencia”, arranca Avilés.

María del Monte sobre la puesta en libertad a Antonio Tejado Mediaset

A pesar de una cierta agitación el entorno más directo de María del Monte confesaba que “ha podido descansar interiormente un poco más. No hay que olvidar que es su sobrino y que está durmiendo en una celda. Está más tranquila, pero el drama y la situación que vivieron no se lo van a quitar nunca”, proseguía contando al programa.

Antonio Tejado y su familia han abogado por una estrategia mediática del silencio, para que no le salpique nada en el caso. Sin embargo, sí se ha hecho saber que Tejado estaría muy decepcionado con la actitud de su tía y sería este el que no quiere saber nada sobre ella: “Antonio estaba muy mal, no paraba de llorar. Se ha enterado de quién ha estado y quién no a su lado, y quién ha hecho manifestaciones que han podido dañar su imagen. Y es muy consciente de la gente que ha podido favorecer que él haya estado más o menos tiempo en prisión”.

Se debe recordar que una de las condiciones que le impuso el juez para obtener la libertad sería que no se pusiera en contacto con María del Monte, Inmaculada Casal y ninguna de las personas que estuvieron en la casa en el momento del robo. Nadie de su entorno habría intentado contactar con la tonadillera, “pero de alguna forma María del Monte sí se ha interesado por saber cómo estaba su sobrino a través de terceros”, completaba la información Avilés.