Fani Carbajo, de ‘La isla de las tentaciones’, embarazada por sorpresa

Fani Carbajo, que siempre pasará a la historia de la televisión como “Estefaniaaaaaaa” tras el grito desesperado de su ahora exnovio en ‘La isla de las tentaciones’, está de nuevo embarazada. A sus 39 años, la joven experta en realities ha anunciado feliz que está esperando el que será su segundo hijo, el primero al lado de su pareja, Fran Benito. Y con ello cumple un sueño que venía resistiéndosele desde hacía mucho tiempo, cuando decidió confiar en un proceso de fecundación in vitro para lograr convertirse de nuevo en mamá y repetir una experiencia que ya le marcó cuando era aún una adolescente. Parece que la inseminación ha sido un éxito y en los próximos meses tendrá en sus brazos un nuevo retoño.

“Tengo muchas ganas de llorar y los sentimientos a flor de piel”, ha reconocido Estefanía, a la vez que habla de los primeros cambios que su cuerpo ha experimentado como resultado de su positivo en el test de embarazo. Ya está siendo víctima de las habituales nauseas de los primeros meses de gestación y se ha percatado además de que su humor varía constantemente sin motivo aparente. Aunque también han sido semanas de mucha tensión, en medio de pruebas médicas para certificar que todo estaba correctamente y que ya podía gritar a los cuatro vientos que está esperando su segundo hijo. “Ha sido a la primera, eso es lo mejor de todo”, se alegra.

La emoción se ha instalado en casa de Fani Carbajo, que ya le ha dado la buena nueva a su primogénito. Como no podría ser de otra manera, la influencer ha compartido también este momento íntimo con sus seguidores: “Tengo algo que decirte y algo que darte. Ya tengo los resultados del análisis. Estoy embarazada”, le anunciaba a su hijo a la vez que le ofrecía el test que confirmaba su estado de buena esperanza y dos chupetes para que vaya familiarizándose con ellos.

Después hizo lo propio con Fran Benito, el futuro papá de la criatura. “Estoy de los nervios”, decía Fani Carbajo antes de decirle a su pareja que en los próximos meses su vida cambiará para siempre: “No te he dicho nada porque estabas trabajando. Me ha llamado la enfermera y te he comprado una cosa. Vas a ser padre. Soy muy feliz, soy tan afortunada. Quería decírtelo, pero una vez que llegaras a casa”, anunciaba muy emocionada mientras le entregaba su correspondiente test y un chupete. “Me he puesto a llorar con la enfermera. Quería decírtelo aquí. He ido a la farmacia para hacerme un test. Necesitaba verlo en un test. Ahora tenemos que ir a ver a tu hermana, a tu madre, a mis amigas…”. Pese a que ya todo su entorno lo sabe, es a ella a quien aún le cuesta creer su propio embarazo: “Es que es muy fuerte. Tengo un bebé dentro de mí. El otro día pedimos comida y me dieron arcadas”, confiesa ilusionada.