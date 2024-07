Las filosas declaraciones de Marta Riesco sobre Tamara Falcó: "Tiene muy mala leche"

Que Marta Riesco no tiene pelos en la lengua es algo que ha quedado demostrado. Y con creces. A la colaboradora televisiva no le ha temblado el pulso para atacar públicamente a famosos como Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Paz Padilla o a Jorge Javier Vázquez,-quien la calificó como "engreída, poco astuta" y "una pobre alma en pena". Ahora, la periodista ha apuntado sus dardos hacia Tamara Falcó.

La ex de Antonio David ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo', en la que ha compartido detalles acerca de su nueva incursión en la televisión después de ser despedida de Unicornio Tv (productora de Ana Rosa), pero también ha aprovechado para hablar de la socialité. En la charla, le preguntaron qué opinaba sobre la marquesa de Griñón y, fiel a su estilo confrontativo, no le dedicó muy buenas palabras y llegó a asegurar que casi fue expulsada de un photocall por iniciativa de la hija de Isabel Preysler: "Muy actriz. Creo que no es lo que vemos, he hecho photocalls con ella y, ojito, con Tamara Falcó. Tiene muy mala leche, tiene que tener un control de todo que lo flipas. Un día casi me echan de un photocall por ella. La única vez que tuve un problema en un photocall. Me parece una gran actriz que se sabe hacer muy bien la tonta, pero que a la hora de la verdad nos da veinte mil vueltas a todas. Ha cogido su papel, que es hacerse la lerda, y creo que no tiene nada que ver con lo que es ella realmente", calificó Riesco sobre la hija de Isabel Preysler, actual colaboradora de 'El Hormiguero' y jurado de 'Got Talent España'.

Un momento dulce para Riesco

Actualmente, la también influencer se encuentra en una etapa muy dulce y sosegada que aborda su vida sentimental, tras el huracán mediático tras finalizar su turbulenta y traumática relación con Antonio David y ser despedida de la productora de Ana Rosa Quintana. Riesco ha confirmado su noviazgo con el concursante de 'La voz' Antonio Caraza, del que presume mediante sus redes sociales.

La actual pareja se conoció grabando el videoclip 'Corazón al viento' en el que ella interpretaba el papel de la novia de Alejandro sin sospechar que iba a convertirse en realidad. Del artista, ha declarado que "es el hombre perfecto. Hasta mi madre se ha enamorado de él. Mi madre le dijo 'que sepas que hubiera sido el hombre perfecto para mí cuando era joven'. A mi hermano le cayó genial y mi padre lo va a conocer muy pronto, ya os contaré...Me pregunta mucho por él y está feliz porque me ve contenta y se alegra por mí". Con este idilio, la televisiva demuestra que apuesta por la resiliencia después de todos los baches emocionales y profesionales que tuvo a raíz de su relación con el ex Guardia Civil.