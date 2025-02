Francisco, en el banquillo de los acusados por supuesto delito de impago

El cantante Francisco no ha sellado aún la paz con Denia Apolinar y tampoco se espera que lleguen a un acuerdo amistoso. Llevan años sin encontrar un punto de inflexión con el que acerquen posiciones y tiene que ser una vez más la justicia quien medie entre ellos. Esto hace que el artista ocupe de nuevo un desagradable lugar en el banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha admitido a trámite una demanda penal por un supuesto delito de impago de la manutención de la hija que tuvo junto a su ex. La dominicana le ha denunciado y un juez ha estimado que hay peso suficiente como para iniciar un proceso judicial, tal y como han adelantado desde ‘Vanitatis’.

Denia Apolinar y su hija Naomi en 2002 Gtres

Se informa que el procedimiento aún está en fase de diligencias previas, por lo que el juez está tratando de recabar toda la información relevante para el caso. Así, antes de enfrentarlos en el futurible juicio, ambos deben prestar declaración y poner sobre la mesa sus argumentos. Denia Apolinar, como demandante, ha sido la primera en ponerse frente al magistrado a exponer su versión de los hechos, acusando a su expareja de no hacer frente a sus responsabilidades en cuanto a la manutención de la hija que tuvieron en común. Así lo ha hecho en la mañana de este lunes 3 de febrero, abriendo camino a que Francisco haga lo propio en breve.

El cantante, en caso de resultar sentenciado como culpable del supuesto delito que se le imputa, podría enfrentarse incluso a una pena de cárcel. El impago de la prensión alimenticia fijada por un juez se considera un delito penado entre tres meses y un año de prisión, además de la correspondiente multa. Pero aún es pronto para aventurarse y pensar qué decidirá el juez que instruye el caso, pues incluso aún no se ha fijado fecha para el futurible cara a cara en el juicio. Él acudirá a prestar declaración en calidad de acusado, pero su versión podría incluso librarle de tener que ocupar el banquillo de los acusados. Aquel en el que ya se ha tenido que sentar en varias ocasiones, al luchar contra la bailarina dominicana por cuestiones referentes a la hija que tuvieron en común. Esa de la que él reniega desde 2001, año en el que comenzó su calvario y que se saldó con el reconocimiento de la joven Naomi como su hija biológica.

El cantante Francisco en una imagen de archivo Gtres

A Francisco no le ha salido demasiado bien su estrategia judicial en sus batallas contra Denia Apolinar. La bailarina dijo haber alumbrado a la hija del artista, pero él se negaba a reconocerla como legítima. La justicia tuvo que mediar, sentenciando que era biológicamente suya ante su negativa a ofrecer una muestra de ADN que despejase las dudas. Al entorpecer el proceso con esta reticencia, finalmente se sentenció que era suya y, con ello, le correspondía hacerse cargo de su manutención desde el pasado año 2013. Seis años más tarde Noami cumplió los 18 años, momento exacto en el que el artista solicitó una modificación de la pensión alimenticia a la que debía hacer frente. Pedía su anulación o la rebaja de los 500 euros que se fijaron a los 150 euros a los que él estaba dispuesto a ofrecer. No vio respaldadas sus pretensiones judiciales y a pesar de que presentó recursos, finalmente tuvo que aceptar la cuantía prefijada en 2006. Ahora, según demanda Denia, él no habría cumplido con esta obligación, lo que le lleva a interponer una nueva demanda en su contra, que ha sido aceptada a trámite. Una nueva batalla ha dado comienzo, 24 años después del inicio de esta guerra.