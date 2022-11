Denia Apolinar, madre de la hija ilegítima del cantante Francisco: “Es un mentiroso”

Las declaraciones del cantante Francisco en la revista PRONTO, en contra de Denia Apolinar, han originado un enfado monumental en esta mujer, madre de Naomi, a la que un juzgado adjudicó la paternidad al artista.

“Me parece vergonzoso que ese hombre nos haya dicho que no me conoce y que no es padre de nuestra hija. Es un mentiroso compulsivo, miente más que habla. Está demostrado que mantuvimos una relación, nos conocimos en un local en el que yo era bailarina y hacía streeptease, y como no quiso hacerse las pruebas de ADN tras nacer Naomi, una sentencia judicial le otorgó la paternidad. Pero ni cumple pagando la pensión de alimentos, porque de vez en cuando ingresa algo, pero debe unos treinta mil euros en atrasos”.

Él dice que nunca ha enviado mensajes racistas, que usted los ha manipulado para que parezcan suyos.

Otra mentira. Guardo todos esos mensajes. Y si cree que son falsos, ¿por qué no me demanda? Tengo la conciencia muy tranquila.

El cantante Francisco FOTO: KLA Gtresonline

Francisco insiste en que Naomi no es hija suya.

Pues si lo tiene tan claro, ¿por qué no se hace las pruebas de paternidad? ¿A qué se debe ese miedo? Su esposa Paca sabe perfectamente que Naomi es hija de su marido. Ella era la que me ingresaba cantidades por el tema de la pensión de alimentos. Siempre menos de lo estipulado por el juzgado, y ni tan siquiera se hacía cargo de la mitad de los gastos extras, los del colegio y los médicos. Por qué hacía esos ingresos si su marido le decía que Naomi no es hija suya.

¿Es cierto que la abuela paterna de su hija estaba convencida de que era su nieta?

Claro que sí. Fuimos a verla a Valencia y se puso muy contenta, nos dijo que Naomi se parecía mucho al hijo mayor de Francisco. Y la llamaba mucho por teléfono. Era una gran mujer, que me recomendó que siguiera con mi lucha para que prevaleciera la verdad.