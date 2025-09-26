Los Franco se van de boda: el enlace vip del fin de semana al que podría acudir Carmen Martínez-Bordiú

Qué mejor ocasión para reunir a toda la familia que una boda, y los Franco están a punto de hacerlo. Este mismo viernes 26 de septiembre, llegada la tarde, se darán el “sí, quiero” Jaime Martínez-Bordiú y Andrea García. El novio es hijo pequeño de Rocío Aznar Sainz y José María Martínez-Bordiú y Cubas, por tanto, sobrino nieto de Carmen Franco, hija del dictador. Ella es una consultora que empieza a despuntar como influencer.

Se casarán en la en la Iglesia de la Florida, y después trasladarán la celebración a la finca El Gasco, sita en Torrelodones y conocida por haber sido uno de los escenarios de la serie “La casa de papel”. Rodeada de bosques y con vistas espectaculares a la sierra de Madrid, ofrece un ambiente exclusivo, íntimo y lleno de romanticismo. Sus jardines cuidados y amplios espacios al aire libre permiten tanto ceremonias civiles como banquetes bajo las estrellas, mientras que sus instalaciones elegantes combinan tradición y modernidad para adaptarse a cualquier estilo de celebración.

Andrea García, tal y como adelantó la revista “¡Hola!”, se ha decantado por Claudia Llagostera para vestirse en su gran día, una de las firmas que más está destacando entre las novias que se inclinan por el estilo boho.

Una boda que presumiblemente reunirá a lo más granado de la jet madrileña, desde la aristocracia, teniendo en cuenta el rancio abolengo del novio, hasta los nombres más destacados de la élite empresarial. La gran incógnita es si acudirá Carmen Martínez-Bordiú, que desde hace años disfruta de una vida discreta y alejada del foco en el vecino Portugal.

Las otras bodas vip

La de Jaime Martínez-Bordiú y Andrea García no es la única boda de alcurnia que tendrá lugar este fin de semana. Mañana sábado se casarán en Toledo Lucía Entrecanales y Laszlo Bene. El apellido de la novia les resultará familiar: es hija de Juan Ignacio Entrecanales, el vicepresidente de Acciona, y su primera esposa, Gemma Archaga. La ceremonia religiosa se desarrollará en la Iglesia Hospital de Tavera, y la celebración en la finca Estiviel.

Por último y no menos importante, también mañana se convertirán en marido y mujer José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos y Julia Bolaños. Aunque el apellido de él es casi más largo que el de la hija de los duques de Huéscar, una vez más es la familia de la novia la que acaparará más miradas. Es hija del empresario Luis Bolaños, propietario de Iberhanse-NaturGreen, la mayor exportadora de cítricos sostenibles de Andalucía.

Fin de semana de bodas vip que darán mucho que hablar.