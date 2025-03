Carmen Martínez-Bordiú: una invisibilidad solo de puertas afuera

Hubo un tiempo en el siglo pasado en que Carmen Martínez-Bordiú era fija en las fiestas sociales de clase alta que se organizaban en Madrid o en cualquier otra ciudad de España. Formaba parte de la lista de tops de ilustres ociosas que resultaban indispensables para dar color y ambiente. Durante esa época, formaba parte del grupo que acompañaba a Isabel Preysler en algunas de las promociones de la azulejera de los Colonques. A esa visibilidad rentabilizada se le unían los reportajes exóticos, donde lo mismo aparecía en un templo griego que enseñado su casa sevillana o en la selva, en plan protagonista de la película «Gorilas en la Niebla».

Subía montañas, bajaba valles y atravesaba puentes en esos viajes que para la que no quiso ser duquesa de Cádiz eran su mayor divertimento. Unas veces formaba parte de las remuneraciones exclusivas y otras no era visible si iba con su madre, Carmen Franco.

Feliz en Portugal

La jefa de la saga Franco Martínez-Bordiú era igual o más viajera que su hija. Hay que recordar que, meses antes de fallecer la duquesa de Franco, hizo un minicrucero por el Rin con su íntima Dolores Bermúdez de Castro. Hace un mes, la venerable señora cumplía cien años y Carmen era una de las convocadas a un cumpleaños que duró dos días. No pudo acudir al no estar en plena forma. Una gripe hizo que no pudiera desplazarse desde Portugal, donde tiene su residencia fiscal desde hace tiempo. Tampoco viajó a Madrid coincidiendo con su 74 aniversario.

Carmen Martínez Bordiú con su hijo, Luis Alfonso de Borbón Gtres

De todas formas, las celebraciones familiares multitudinarias no son sus preferidas desde que falleció su hijo Fran en accidente de coche. Ella misma me lo ha aclarado en varias ocasiones cuando la he preguntado por el tema de los cumpleaños. «Algunas fechas, aunque parezcan felices, me traen recuerdo muy tristes». El paso del tiempo no ha cambiado su percepción de la vida en ese sentido. Lo que no ha hecho ha sido encerrarse como si fuera una ermitaña. Sigue disfrutando de su hobby en forma de viajes con sus amigas y sobrinos, que han encontrado en Carmen la mejor compañera de excursiones por el mundo.

Tiene su agenda vital alejada de la prensa, pero no de su territorio afectivo con sus hijos Luis y Cynthia y los nietos, a los que adora. Con Eugenia, la primogénita Borbón Vargas, mantiene una relación espléndida y hacen planes de «chicas». Hace tiempo me contaba que la niña, que cumplió su mayoría de edad el mes pasado, era muy parecida a ella.

Lejos de fiestas patrocinadas

A pesar de esa invisibilidad aparente, que pasa por no dejarse ver en fiestas promocionales, la realidad es muy diferente. Cuando viaja a Madrid mantiene contacto con sus amistades de toda la vida, como son Sonia Bolín, Blanca Carrillo de Albornoz, las hermanas Lapique Cary y Miriam, Naty Abascal y, hasta su muerte, Tita Muñoz. Precisamente, con esta última, cuyo marido Joao Flores era una de las personas más influyentes de Portugal, guardaba una relación estrecha y compartía una vida social y privada con ellos. La muerte del matrimonio fue un gran golpe. La que fuera bautizada como «la nietísima» vive una existencia centrada en sus amigos y su familia directa, como sus hermanas Mariola y Arancha y sus primas las Gotor. En privado, Martínez-Bordiú sigue pasándolo bien, pero alejada de fiestas y photocalls. No lo necesita.

Qué queda de su amor con Luis Miguel Rodríguez

«Carmen es una mujer muy cariñosa, generosa y divertida. Le tengo mucho cariño», respondía Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, al preguntarle qué cualidades destacaría de la que fue su novia durante tres años. Ahora «la Bordi», como la llama, y él son muy buenos amigos y siempre que viaja a Madrid se ven.

Carmen Martínez Bordiú y Luis Miguel Rodríguez Gtres

Va a buscarla al aeropuerto y comen juntos sin esconderse. Para la exduquesa de Franco (se suprimió el título en 2022), el empresario fue su gran amor. «Ha sido hombre de mi vida», dijo. Y eso que el currículum amoroso de Carmen no ha sido pequeño.