Santi Cañizares anuncia su boda con Noemí

El corazón de Santi Cañizares vuelve a latir con fuerza. Durante su intervención en el programa El Partidazo de COPE, el exportero valenciano sorprendió a todos al anunciar su próximo enlace con Noemí, la mujer que ha irrumpido en su vida con rapidez y emoción: "Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer", confesó visiblemente emocionado. La fecha elegida para sellar este nuevo capítulo será el 14 de noviembre en Valencia, ciudad que siempre ha estado ligada a su trayectoria profesional y a su vida personal.

Su historia de amor comenzó a principios de mayo, tras conocerse a través de las redes sociales. Desde entonces, su relación ha evolucionado a pasos agigantados. "Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya", explicó Cañizares, dejando claro que la pasión y la complicidad entre ambos son evidentes y auténticas.

Cuatro matrimonios y siete hijos

Este será el cuarto matrimonio de Santi, tras sus anteriores enlaces con Marina Conchello y Mayte García, madres de sus siete hijos. A pesar de la rapidez con la que ha surgido este romance, su presente demuestra que el exfutbolista ha encontrado de nuevo la ilusión tras momentos difíciles, incluyendo la dolorosa pérdida de su hijo en 2018 y la ruptura con su anterior pareja, que él mismo describió como un momento de gran tristeza: "Llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa. He perdido seis kilos", confesaba en abril en Radio Marca.

Hoy, sin embargo, esos tiempos de oscuridad parecen formar parte del pasado. Noemí, cuya vida privada permanece lejos del foco mediático, se ha convertido en su gran apoyo, acompañándole con discreción y cariño en esta nueva etapa. La rapidez y la intensidad de su relación no hacen más que reflejar que Santi ha recuperado la felicidad y la ilusión en el amor.

La noticia ha causado un efecto inmediato entre seguidores y compañeros, quienes ya anticipan una boda que promete convertirse en uno de los eventos más emotivos y celebrados del año en Valencia. Santi Cañizares se prepara para abrir un nuevo capítulo de su vida junto a Noemí, dispuesto a disfrutar de un amor que ha llegado para quedarse, lleno de fuerza, complicidad y alegría.