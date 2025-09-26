Caos en la reaparición de Paloma Lago tras su denuncia por agresión sexual

El pasado mes de diciembre, la vida de Paloma Lago dio un giro de 180 grados. La presentadora demandó por supuesta agresión sexual a Alfonso Villares, entonces consejero de la Xunta de Galicia, tras despertar desnuda en su domicilio, aturdida y confusa. El revuelo mediático que se formó a su alrededor la obligó a retirarse de la vida pública, y desde entonces se ha mantenido alejada del foco.

Sin embargo, y tras meses de profunda desconexión en su Galicia natal, Lago reapareció este jueves 25 de septiembre en Barcelona para presentar los Premios de Sostenibilidad y Moda Greenwalk. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, se convocó a los medios de comunicación con la presencia de Paloma como reclamo, aunque sin confirmar en ningún momento que hablaría ante los periodistas.

Este último punto es clave, puesto que muchos reporteros esperaban que Lago ofreciera algunas declaraciones sobre la demanda contra Villares, y cuando no sucedió, el caos se apoderó por unos momentos del evento. Enfado y algo de crispación ante el silencio de Paloma, que no puede ofrecer detalles sobre el caso porque sigue abierto: “No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado”.

Lo único que acertó a contestar a las preguntas de la prensa fue que se encuentra “muy bien”, y “feliz y contenta” de haber vuelto al trabajo presentando unos premios sobre moda. Sobre todo lo demás, prefiere que sea la Justicia la que, tarde o temprano, se pronuncie.

Paloma Lago: "No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado" Europa Press

Fue en enero cuando la presentadora interpuso la denuncia por presunta agresión sexual por unos hechos que habrían ocurrido el 27 de diciembre de 2024 en su vivienda de Ferrol. Lago sospechaba que pudo haber sido víctima de sumisión química.

El sobrino de Lago, que vive pared con pared con ella, fue testigo circunstancial y llamó al 112 al encontrarla en esas condiciones. Villares negó las acusaciones, alegando su inocencia, y ha manifestado su voluntad de someterse al proceso judicial como un ciudadano corriente, prescindiendo de los privilegios de aforado. Además, dimitió de su cargo tras ser notificado oficialmente de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo investigaba por delito contra la libertad sexual.

Un informe toxicológico, sin embargo, no encontró indicios de sustancias que avalen la versión de sumisión química, aunque fuentes judiciales apuntan que la ausencia de pruebas puede deberse al retraso en la toma de muestras. Algunas sustancias apenas duran unas horas en el organismo.