Ana Soria se pone romántica y lanza una inesperada declaración de amor a Enrique Ponce

Corrieron ríos de tinta sobre la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria, la joven almeriense con la que el torero comenzó un romance tras su separación de Paloma Cuevas. Al principio, eran pocos los que apostaban por un noviazgo que muchos achacaban a “un capricho” del diestro, pero los años han pasado y la pareja está más que consolidada.

De hecho, en los últimos meses se han publicado diferentes informaciones que apuntan a una inminente boda entre Ponce y Soria. Un enlace que no llega y del que no se conocen detalles, habida cuenta de la discreción que rige su relación. De hecho, y a raíz del revuelo mediático que se formó en torno a su romance, Enrique eliminó sus cuentas en redes sociales y Ana todas las fotografías en las que aparecía con su amado en su perfil de Instagram.

Desde entonces, sus apariciones públicas han sido contadas y muy medidas. Los gestos de cariño y afecto los reservan para su intimidad, por eso sorprende, y mucho, que Soria se haya animado a compartir con sus más de 128.000 seguidores una romántica fotografía en la que posa con Ponce. Además, le lanza una contundente declaración de amor.

En la instantánea, los tortolitos aparecen besándose frente al mar, apoyados en la barandilla de madera que delimita el paseo marítimo con el océano. “Septiembre se queda en nuestro corazón. Te amo, mi vida”, ha escrito Soria junto a la romántica postal.

Una imagen que vale más que mil palabras y que demuestra lo afianzada que está su relación. Desmiente, además, los rumores de crisis entre ellos que surgieron hace unos meses, cuando el torero se mostró muy borde con un reportero que le preguntó si era feliz al lado de Ana. “Ya, por favor, no voy a hablar nada”, espetó Ponce, una negativa que llevó a muchos a pensar que algo no iba del todo bien en la pareja, pero nada más lejos de la realidad.

Más allá de esta última declaración pública de amor, hace pocas semanas, Soria también dejó claro lo mucho que quería a Ponce cuando este le regaló un ramo de flores por su cumpleaños. “Mi regalo eres tú”, dijo ella, de nuevo en sus redes sociales, gritando a los cuatro vientos que parece ser el hombre de su vida.

Además, comparten una empresa, Kranevitt'e 22 SL, una sociedad que, según el Registro Mercantil, dedica su actividad a “la promoción, construcción, venta y arrendamiento de edificios, locales y viviendas, así como la tenencia, adquisición, compraventa de fincas rústicas y urbanas, su parcelación y urbanización, arrendamiento no financiero, explotación y alquiler de bienes inmuebles”. Una unión fiscal que llega antes de la civil.