Gema Aldón, tajante contra Marc Florensa: “No quiero seguir trabajando con él”

La hija de Ana María Aldón es una colaboradora recurrente del programa de las tardes de Telecinco. No han sido pocas las ocasiones en las que Gema Aldón se ha presentado en los platós para tratar algunos de los temas más candentes de la actualidad y esta ocasión no iba a ser diferente. Esta tarde en el plató de “Así es la Vida”, la televisiva ha tomado una firme decisión que afecta a su representante, Marc Florensa.

Después de analizar las múltiples discusiones que ha tenido Ana María Aldón con él que entró como pareja en el reality “GH Dúo”, la hija de la socialité ha sido muy clara con su representante: “Todavía no he hablado con Marc, porque esta decisión está en manos de mis abogados. Mi decisión es que ya no quiero que sea más mi representante, (...) pero básicamente ya no quiero seguir con él, no quiero seguir trabajando con él”, decía en directo.

No se trata de una decisión tomada a la ligera, pues hace unas semanas ya comentó que estaba planteándose dar por terminada su relación laboral con su representante. Ahora, a la luz de los acontecimientos que se han vivido en la Casa de Guadalix, no ha dudado en afirmar este lunes su decisión. “Por temas de contrato tengo que esperar y hacerlo bien por manos de abogados”, ha detallado.

Siguiendo por esta línea, José Antonio Avilés ha querido preguntarle por una supuesta deuda pendiente que tendría Ana María Aldón con el que es, por el momento, el representante de su hija y que sería de “aproximadamente 1.000 euros”. Gema Aldón se ha mantenido firme y ha asegurado que no iba a hablar sobre ello: “Cuando mi madre salga, si quiere, lo contará”.

Ana María Aldón y Eladio, inseparables y más felices que nunca tras anunciar su compromiso

De lo que sí ha hablado ha sido sobre la relación cordial que ahora mantiene con Eladio, pareja de Ana María Aldón. Después de que este concediera una entrevista al programa “Fiesta”, Gema no ha querido dejar pasar la oportunidad para decir lo bien que están: “Súper buen rollo… la verdad es que nunca he tenido tanto trato como estoy teniendo estos días. Quiero agradecerle muchísimo públicamente todo lo que está haciendo por mí. También quiero aclarar que mi relación nunca ha sido mala con él, era inexistente, nunca habíamos tratado tanto”, concluía.