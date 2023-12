Genoveva Casanova vuelve al foco con un reportaje en televisión: "Me gusta gustar"

Desde que se publicaron sus polémicas fotografías en las que aparece paseando con Federico de Dinamarca por Madrid, Genoveva Casanova se ha mantenido alejada de la opinión pública a la espera de que pase la tormenta mediática. La socialité se refugió en el norte de España y se conoce que ya ha regresado a Madrid porque su exmarido Cayetano y su hija Amina fueron a visitarla a su casa en Nochebuena. Aunque la mexicana se mantiene al margen del foco, ha retomado su actividad en redes sociales para anunciar la reposición en La 2 de un reportaje que protagonizó hace tiempo y que volverá a emitirse este viernes 29 a las 21:30 horas.

Se trata de "Plano General", un programa de entrevistas a rostros conocidos que, en este caso, tiene el objetivo de "conocer mejor a una mujer que cree en el amor y ama España", según indica Jenaro Castro, el presentador del formato.

Aunque se trata de un reportaje que se grabó hace tiempo, algunas declaraciones de Genoveva Casanova cobran más fuerza que nunca tras su escándalo junto a Federico de Dinamarca. "Me gusta arreglarme y me gusta gustar", asegura la socialité, que también indica que, bajo su punto de vista, "la seducción no tiene género".

Además, Casanova deja claro que "la amistad es un tipo de amor" y se define como "una persona que creo mucho en sanar heridas, no en abrirlas. Soy una persona que cree mucho en las reconciliaciones". Del mismo modo, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, cuyo divorcio considera "la mayor derrota" de su vida, sorprende con una picante confesión: "El sexo no está sobrevalorado".

Unas declaraciones que permiten conocer mejor a Genoveva Casanova y que vienen muy al caso tras hacerse público su polémico fin de semana junto a Federico de Dinamarca. Llama la atención que haya sido ella misma quien ha anunciado la reposición de este espacio en La 2, a sabiendas de la repercusión que puede tener en un momento de máxima expectación sobre su persona.