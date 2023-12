La preocupación de Amina por su madre Genoveva Casanova en Nochebuena

Más de un mes después de la publicación de las polémicas fotografías en las que aparecía paseando junto a Federico de Dinamarca por Madrid, Genoveva Casanova ha regresado por fin a la capital. La mexicana se refugió de la tormenta mediática en el norte de España y ha logrado mantenerse alejada de la opinión pública, y ahora espera en su casa que el escándalo termine de apagarse para recuperar la normalidad cuanto antes.

La socialité ha recibido la visita de algunos amigos, incluido Cayetano Martínez de Irujo, su exmarido, con quien mantiene una excelente relación. El duque de Arjona se acercó en Nochebuena hasta la casa de Casanova acompañado de su hija Amina, cuyo rostro reflejaba la extrema preocupación que siente por su madre. No es ningún secreto que la mexicana ha pasado por uno de los peores momentos de su vida a consecuencia de esta polémica, que ha llegado pocos meses después de sufrir una embolia que derivó en infarto pulmonar.

Amina y Cayetano Martínez de Irujo llegan a casa de Genoveva Casanova en Madrid Gtres

La principal preocupación de sus seres queridos es que el escándalo haya podido pasar factura a la ya delicada salud de Genoveva Casanova, que todavía no estaba recuperada del todo cuando se le vino encima el huracán mediático.

"Eso es lo que a mí me preocupa. Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. Ella no solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también, y me preocupa mucho que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar", comentó Cayetano Martínez de Irujo tras criticar "el linchamiento" al que su ex se ha visto sometida.

Mientras, la otra parte de la historia, Federico de Dinamarca, intenta que los ciudadanos recuperen la confianza que han perdido en él a consecuencia del escándalo. Sin embargo, los incesantes rumores de crisis en su matrimonio con la princesa Mary no hacen más que cuestionarlo como futuro rey, y tampoco ayuda que su esposa se haya quedado fuera de la felicitación navideña familia sin motivo aparente.