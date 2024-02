El lado más íntimo de Ilia Topuria: de su futura paternidad a su contrato con Onlyfans

No hay que dejarse engañar por su edad, dejando a un lado sus 27 años, Ilia Topuria es uno de los deportistas españoles más importantes del momento. Esta pasada madrugada ha conseguido uno de los mayores hitos de las artes marciales mixtas en España. Es el gran momento para el luchador de UFC que se enfrentó y ganó al campeón del mundo de la categoría Peso Pluma, Alexander Volkanovski. Había mucho en juego para el Matador, que protagonizó la pelea estelar del evento 298.

Ilia Topuría comenzó entrenando desde muy pequeño para convertirse en luchador, pero su debut no llegaría hasta 2015, tras una dura preparación física de la que su hermano Aleksandre estuvo muy pendiente. De entre sus mayores apoyos destacan dos figuras: la de su familia y su pareja.

De padres georgianos, su familia fue uno de los mayores respaldos que ha tenido el deportista a la hora de iniciar su carrera. Su hermano mayor fue uno de sus pilares con el que estuvo entrenando MMA en general.

Giorgina Uzcategui Badell es el otro mundo de Topuria. La empresaria, que trabaja para la compañía Future & Energy, cuya actividad económica va dirigida a las energías renovables, se ha convertido en el viento que impulsa la carrera del deportista. En su perfil de redes sociales no pierde la oportunidad de mostrarle su apoyo y de acompañarlo a sus competiciones.

“Hoy mi mejor amigo, compañero de viaje y amor de mi vida tiene la oportunidad de pelear por su sueño. Estoy muy orgullosa de ti y de cada uno de tus logros. Tu deseo de ser mejor cada día y tu humildad para ponerle el empeño y el compromiso para desarrollarse en ser mejor ser humano y profesional llenan mi corazón de mucha admiración, respeto y amor. El favor y bendición de Dios están sobre nuestras vidas y con eso, todas las cosas maravillosas que él tiene guardadas para quien así lo cree. En mis ojos, eres el campeón todos los días, un vividor de la vida y luchador de tus sueños. Te amo hoy, mañana y siempre”, acompaña a su última publicación en la que lo deja todo claro.

La pareja está pasando por su mejor momento, tanto profesional como personal. No solo ha conseguido esta madrugada el cinturón de su categoría en un combate que ya ha pasado a ser “historia de España”, sino que hace dos semanas también hicieron público que están esperando un bebé. Dentro de muy poco formarán una familia más grande mientras siguen recogiendo logros profesionales.

Su contrato con Onlyfans

Lejos de lo que muchos puedan llegar a pensar en un primer momento, una de las fuentes de ingresos de la pareja es el contrato que Topuría tiene con la página para subir contenido de adultos. El deportista no emplea este espacio para subir imágenes ni vídeos de estas características, sino que lo hace para compartir “contenido exclusivo relacionado con MMA / UFC, así como momentos de fight week, peleas, behind the scenes, etc”.