Gloria Camila, bloqueada de Instagram

Gloria Camila vuelve a sonreír después de una temporada convulsa. Después de la tempestad llega la calma y la hija de Ortega Cano está disfrutando de cierta tranquilidad tras unos meses complicados. La joven ha aprobado los exámenes para comenzar su nueva etapa estudiantil en la carrera de Derecho y se encuentra muy emocionada y feliz por ir cumpliendo todas las metas que se ha propuesto. Gloria Camila ha decidido alejarse del mundo de la farándula y de la televisión para labrarse un camino en el ámbito de las leyes, aunque sigue cosechando éxitos en el mundo de las redes sociales y en concreto en 'Instagram', cuenta que utiliza como blog personal y donde acumula más de 800.000 seguidores.

La hermana de Rocío Carrasco, además, ha estrenado nueva imagen después de someterse a una operación estética en la que se ha aclarado los ojos. Gloria Camila ahora luce una diferente y llamativa mirada y no puede estar más contenta con el resultado. La joven ha asegurado que ahora, tras la cirugía, ha ganado mucha confianza en sí misma y está muy feliz con el resultado. Esta cirugía se ha puesto de moda entre algunos de los rostros más famosos de nuestro país pero es una de las intervenciones que más polémica y controversia genera por todos los peligros y consecuencias que conlleva. El procedimiento que ha elegido la hija de Ortega Cano para aclararse los ojos ha sido la utilización de láser para borrar la pigmentación del iris. Esta técnica conlleva algunos riesgos y puede ser muy perjudicial para la salud. Así lo explicó la Clínica Baviera en la revista 'Diez Minutos': "Este procedimiento (despigmentación con láser) tampoco es recomendable, ya que puede conllevar serias complicaciones. El pigmento que se retira no desaparece ni se desintegra, sino que se amula en la malla a través de la cual se filtra el fluido transparente y acuoso que ocupa la cámara anterior del ojo, lo que puede provocar un aumento de la presión intraocular y un glaucoma secundario que puede llegar a daño irreversible en el nervio óptico y conducir a la ceguera".

Story de Gloria Camila Instagram

Esta operación estética, por tanto, genera muchas dudas y preguntas y Gloria Camila ha querido aclarar todas las incógnitas sobre su intervención a través de un directo de 'Instagram'. Pero la joven no ha podido realizarlo por ser bloqueada por esta red social. La tía de Rocío Flores ha subido una story contando lo que le ha sucedido y por qué no ha podido despejar todos los interrogantes a sus seguidores. "Bueno, lo que me acaba de pasar. He ido a hacer un directo para compartir con vosotros el tema de los ojos, como me siento, como me encuentro... Bueno, intentar responder a vuestras preguntas y contaros un poco mi experiencia en más profundidad y resulta que... Se supone que he infringido las normas comunitarias de 'Instagram', que fue el otro día compartiendo los mensajes tan heavys que recibo, y a mí me bloquean hacer un directo. Me castigan a mí", ha desvelado la colombiana, atónita por lo ocurrido. Gloria Camila recibe diariamente mensajes de odio y siempre denuncia públicamente los comentarios ofensivos que tanto daño le hacen. Pero en esta ocasión, en vez de castigar Instagram a sus detractores, la han penalizado a ella.