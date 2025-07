Gloria Camila, conciliadora con la situación de su sobrina Rocío

El fallecimiento de Michu, exnuera del torero José Ortega Cano, el lunes 7 de julio, ha desatado una incómoda polémica entre familias en torno a Rocío, la hija en común con José Fernando Ortega. La joven gaditana, que padecía problemas congénitos de corazón, fue encontrada muerta en su domicilio. Esta pudo se la causa de su repentina muerte.

La trágica pérdida de Michu, a los 33 años, deja desolada a toda la familia, pero especialmente deja en un estado de absoluta vulnerabilidad a la niña, de ocho años. Su padre, José Fernando, de 32 años, ha pasado ocho años ingresado en diferentes centros para tratar trastornos de la personalidad y adictivos relacionados con el alcohol y otras sustancias. Aunque se encuentra ya cerca del alta hospitalaria, de momento está incapacitado y no puede ejercer la guarda de la niña, ahora en el aire.

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

La tensión, que ya se palpó durante el entierro de Michu, se ha trasladado a los platós de televisión. Primero fue Tamara, su hermana, quien se sentó en "TardeAR" con la intención de aclarar la situación. Tanto la abuela materna de la niña como el abuelo paterno (José Ortega) han expresado su deseo de hacerse cargo de ella, si bien será un juez quien decida quién la tutelará.

"No ha hecho de tía"

Según explicó Tamara, "la voluntad de ella era que su hija se quedara con su madre y que no perdiera el contacto con la familia del padre". Aprovechó el directo para criticar a Gloria Camila, tía de la menor, por no haberse ocupado de ella y de sus necesidades. "No ha hecho de tía", zanjó.

El sábado fue la hija de Ortega Cano y Rocía Jurado quien se expresó en el programa "Fiesta", indicando que le parecía "lamentable" que Tamara hubiese aparecido en la televisión un día después de enterrar a su hermana para arremeter contra la familia de Ortega Cano. "No me lo esperaba", le dijo a Emma García, la presentadora. "No es ni el momento para hacer esto y tampoco se lo merece y nosotros tampoco. No voy a entra en una guerra, que parece que es lo que quiere. Le dije que me llamase para lo que necesitase".

José Fernando da su último adiós a Michu arropado por Gloria Camila y Rocío Flores Europa Press

Gloria Camila aclaró que no le gustaría enzarzarse en ninguna guerra, menos aún mediática. "A mí lo único que me interesa es el bienestar de una niña pequeña y ya está, o sea, y creo que todos tendríamos que mirar por lo mismo".

Con dolor, admitió que se trata de "una situación complicada" y que "hay que respetar también un poco el duelo y el luto" de cada uno, por lo que espera que nadie más acuda a los platós a hablar de ellos.