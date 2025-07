Amador Mohedano confirma que Ortega Cano se queda a la hija de Michu: “Es lo que quiero, traérmela conmigo”

La muerte de Michu a los 33 años a consecuencia de varios infartos ha sido un shock para todos. Sus seres queridos están consternados con su partida, así como también la familia Ortega. La primera en conocer el fatal desenlace fue Gloria Camila, que alertó a su hermano y pronto pusieron rumbo a Cádiz para despedirse de la madre de su hija Rocío, además de consolar a la familia en Arcos de la Frontera. También el diestro José Ortega Cano les acompañaba, con la importante tarea de proteger a su nieta de tan solo 8 años.

“Le habría comentado a una amiga y a la familia de Ortega, de hecho, lo dejó por escrito, que, si en algún momento le pasaba algo, quería que la niña se quedara con los Ortega Cano”, aseguraba Kike Calleja en ‘Vamos a ver’ este martes, cuando se conoció su muerte. Michu tenía claro que el mejor porvenir para su pequeña estaría asegurado junto a la familia de su padre. Una problemática que enfrentará a ambos clanes. ¿Qué hará el torero? Al parecer ya ha tomado una decisión en firme y así la transmite su cuñado, Amador Mohedano.

Michu en una imagen de archivo Gtres

Amador Mohedano confirma los planes de Ortega Cano

El hermano de Rocío Jurado ya se ha pronunciado tras la inesperada muerte de Michu. En una entrevista concedida a Cadena JuanjoVlog, Amador Mohedano desvela el misterio que ronda sobre el futuro de la pequeña Rocío, entre otros aspectos personales. “Yo me quedé perplejo. Es una pena, porque ha muerto una chica con 33 años, que ya estaba atada a la familia y ahora tiene una niña que es un cascabel. Yo le he dicho a él ‘José, la niña te la llevas tú’, yo le dije eso y dice ‘eso es lo que yo quiero, traérmela aquí conmigo’”, sentencia cuál es la pretensión inicial con la que viaja el diestro a Arcos de la Frontera.

“Sentimentalmente yo creo que la niña va a estar, en todos los sentidos, mejor. Él estaría encantado de tener a la niña allí, porque yo pienso que dónde va a estar mejor, a la niña no le faltaría de nada. La chiquilla se acoplará donde mejor quiera estar ella y ya está, ahora yo digo, opinión mía, que como va a estar con Ortega Cano en Madrid, con un colegio en condiciones, que no digo que no sea en condiciones el colegio que esté ella ahora, pero atendida, bien… pues creo que estaría mejor”, sentenciaba Amador Mohedano, convencido de que sería el paso más indicado para la menor, más allá de los deseos de las familias. Era la última voluntad de su madre, de Michu, que conoce bien las dos realidades, las dos opciones.

Ortega Cano, junto a su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto en el tanatorio de Michu Gtres

Ante todo esto, en público, Ortega Cano prefiere mostrarse cauto. Sabe que es una cuestión delicada y que tendrá que sentarse a hablar con la madre de Michu tranquilamente, a valorar lo mejor para la pequeña Rocío. “Eso son cosas que no se pueden decir, que no se pueden hacer, sino solamente, dejar pasar día a día”, trataba el torero de emplazar a más adelante este tema con la prensa. “Mi deseo es que las cosas vayan por sí solas. No es, de pronto, yo voy a hacer esto y que la niña se venga conmigo. Es cuestión de la familia y cuestión de gestionarlo de la manera que sea”, zanjaba él en el tanatorio de Arcos de la Frontera. Su deseo es traerse a la niña, pero será una decisión que tomará de manera consensuada con la otra parte. La madre de Michu, por si lado, dice que la “niña se quedará conmigo”.