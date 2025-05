Gema Aldón: de la mala conciencia de Ortega Cano al por qué Gloria Camila demandó a Kiko Jiménez

Telecinco ha querido desempolvar algunas de las estrellas que mantenía con el cartel de ‘vetado’. Desde que se cargaron ‘Sálvame’ e hiciesen una limpia de personajes para blanquear su contenido, la audiencia decayó. Así ahora vuelve a hablarse de Gloria Camila, que ya se ha sentado en ‘De viernes’ para atacar a Ana María Aldón. La exmujer de José Ortega Cano no se quedó callada y se sentó la semana siguiente a devolver los golpes. Por supuesto, la trama no termina aquí, pues Gema Aldón se suma al carro y regresa a los platós.

Por el momento ha protagonizado el ‘scoop’ de la semana y a modo de adelanto sueltan algunas de las pullas que se verán próximamente en ‘De viernes’. No han dejado indiferente a nadie la nueva hornada de pullas y reproches a quien fuese su hermanastra, de la que no guarda especial cariño. Es más, tira de la manta y saca trapos sucios que a ella no le tocan de cerca, tampoco de lejos, pero que pueden hacer daño a su enemiga pública. Por ejemplo, usando a su ex, Kiko Jiménez, como arma arrojadiza. Ella dice saber el verdadero motivo por el que Gloria Camila quiso sentar ante un juez a su ex.

Gema Aldón y la mala conciencia de Ortega Cano

La hija de Ana María Aldón ha querido poner el foco en su pasado, recordando cómo ha sido su vida y la de su madre al lado de José Ortega Cano y su entorno. En resumen, no lo recuerda como una etapa feliz. Tiene mucho resquemor: “Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia. Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista. Recuerdo que no íbamos a comer a ciertos sitios ni con cierta gente para que José no bebiera”, acumula dardos a modo de adelanto de lo que se verá presumiblemente el próximo fin de semana ya en plató.

“Mi madre ha sufrido mucho por culpa de Gloria Camila, tenía muchos desplantes. Ella tiene que ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, yo no sé si ella mueve los hilos de esa familia, pero los de su padre te aseguro que sí. Es una persona súper clasista”, añade otros. “Mi madre me contó que estaba muy ilusionada con un torero que había conocido. A él también le vi muy ilusionado con mi madre en un primer momento, pero yo empiezo a ver cosas raras cuando veo que mi madre no está bien, que pasa más tiempo fuera de la casa que dentro”.

“Yo tengo mis sospechas de que Ortega nunca ha estado enamorado de mi madre, yo creo que se gustaban y que como ella se quedó embarazada, pues tiraron para adelante. Yo no sé cuál era la relación de José Ortega con Rocío Jurado, pero lo que sí sé es que cuando has hecho algo mal con alguien se te queda en la conciencia y a él algo le rondaba la cabeza, algo debió hacer para tener esa mala conciencia y no superarlo”.

Gema Aldón pone contra las cuerdas a Gloria Camila

Pero quizá la parte que más dolerá a Gloria Camila es aquella en la que se remueve su conflicto con Kiko Jiménez. Fue su gran amor, pero terminó peor imposible, incluso con la justicia mediando entre ellos. Gema Aldón recuerda aquella época y dice tener la clave de lo sucedido y del por qué decidió tomar acciones legales contra su ex: “Cuando terminaron sí que es verdad que empezó enseguida con Sofía, pero es porque le da coraje que Kiko nunca va a volver con ella. A mí a lo que me huele aquí es a cuerno quemado”, mantiene, a la vez que plantea que la demanda habría sido propiciada por los celos que le provocó verle en pocas semanas del brazo de la hija de Maite Galdeano. "Ha denunciado a Kiko Jiménez porque no soporta que no vuelva con ella".

