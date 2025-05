Gloria Camila se revuelve contra las “acusaciones graves” de Gema Aldón

Dicen que las modas siempre vuelven y Gloria Camila vuelve a estar de moda en Telecinco. Después de un tiempo con el veto puesto sobre la familia, desde Mediaset han abierto las puertas no solo para su nueva colaboradora, sino también para las polémicas que arrastraba hace año y medio y que no han terminado. Ni con Ana María Aldón, que también ha regresado, así como tampoco con su hija, Gema Aldón, que vuelve con las pilas cargadas y con una nueva hornada de reproches y ataques contra la hija de José Ortega Cano.

En ‘De viernes’, este fin de semana se mostró parte del contenido de una entrevista demoledora. La generadora de contenido para adulto en Onlyfans aparcó sus quehaceres para remover el pasado y recordar los feos que supuestamente le hizo Gloria Camila. Le ataca con su ex, Kiko Jiménez, donde más duele. También habla de los problemas con el alcohol de Ortega Cano, así como su mala conciencia respecto a Rocío Jurado. Este lunes la protagonista responde desde su programa a quien fuese su hermanastra.

Gloria Camila responde los ataques de Gema Aldón

“Me parecen unas acusaciones muy graves. Habla de cosas que no ha vivido ni conoce. Creo que se ha ido al ataque gratuito y fácil que ha escuchado y ya está”, comienza diciendo Gloria Camila tras ver un resumen de las perlas que le dedica la hija de Ana María Aldón. Por supuesto, no termina ahí, pues reconoce que le molesta especialmente que hable sobre la conciencia de su padre y se atreva a meterse en sus pensamientos para deducir que es malo: “Se da a entender algo que es como, ni te va ni te viene, lo primero, porque no lo has vivido. Lo segundo porque no conoces la historia y tercero, porque me parece un ataque a mi padre, que es la persona que más callada está de todos nosotros, que tampoco tiene que dedicarle esas palabras”.

Gloria Camila está muy dolida con tener que enfrentarse a acusaciones graves y episodios que en su día le causaron gran dolor. Pero lo que peor lleva es que cuestionen la unión de su familia o que se juzgue diciendo que son una “familia podrida”: “Son descalificativos que a mí me sobran. Por supuesto que mi familia no está podrida. Lo dije ayer, que para hablar de la familia de los demás, tienen que tener una de ejemplo”, sentencia en ‘TardeAR’. Un programa donde encuentra apoyo entre sus compañeros, que añaden que “la familia podrida” es la misma que la de su hermano, donde se está criando su hermano pequeño. También hay quien le recuerda a Gema Aldón y su madre, Ana María, que llevan 10 años viviendo mediáticamente de esta “familia podrida”.

Gloria Camila en Madrid en 2025 Gtres

Además, entrando en detalles, Gloria Camila niega ser clasista como le acusa Gema Aldón en infinidad de ocasiones y con muchos ejemplos distintos. Un descalificativo que a ella le resulta “gracioso”, porque destaca que “mi madre es chipionera, mi familia es andaluza y me encanta el acento gaditano. No me voy a meter con nadie por su acento”. Le apena que Ana María Aldón no sepa ver la buena persona que es su padre y lo mucho que hizo por ella, también que vea con buenos ojos que su hija entre a estos juegos con tan malas artes y “acusaciones graves”, aunque entiende que a eso están todos.