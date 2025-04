Gloria Camila, encantada con el duro ataque de Amador Mohedano a Ana María Aldón

Gloria Camila se ha estrenado este miércoles 30 de abril como colaboradora de ‘TardeAR’, después de regresar a los platós de Telecinco este fin de semana. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha removido mucho el avispero en su regreso triunfal al trabajo frente a las cámaras. Comenzó con una entrevista en exclusiva en la que ponía en su sitio a sus enemigos, dando pinceladas sobre cómo se encontraban sus batallas y añadiendo algún que otro reproche nuevo. Ya han comenzado a producirse las correspondientes respuestas.

A la entrevista de ‘De viernes’ de la ahora colaboradora de las tardes de Telecinco, ya han reaccionado sus enemigos. También personas de su familia, como Amador Mohedano. Ella ha entrado ya en la dinámica y desde su nuevo puesto de trabajo se ha defendido de los ataques que contienen las respuestas a sus primeros dardos… la eterna maquinaria que nutre los programas y revistas de contenido.

Amador Mohedano cierra filas por Gloria Camila

“Estoy contenta. Además, ha sido un regreso bastante tranquilo, en comparación a lo que estaba acostumbrada antes, que era mucho más polémicas constantemente”, reconoce Gloria Camila cómo ha sido su vuelta a los ruedos. Lo hace minutos antes de ver cómo su tío Amador ha valorado su exclusiva, en la que, según él: “Gloria ha puesto a todos firmes”. Una tarea con la que está encantado, aunque considera que no se ha rematado lo suficiente, pues él mismo se suma a la empresa y da la estocada final a algunos de sus enemigos comunes.

Gloria Camila, Amador Mohedano y Ortega Cano Gtres

“Ella es espectacular. A mí me da mucha pena que se utilicen algunas cosas, pero ella se defiende muy bien. Estuvo un tiempo callada, pero ahora que ha hablado, ha puesto a todo el mundo en fila”, expresa el hermano de Rocío Jurado. Está muy orgulloso de su sobrina, no tanto de la otra, de Rocío Carrasco. Y es que reconoce el sufrimiento que ha atravesado la joven, obligada a madurar a la fuerza: “Con lo que ha pasado… su madre muerta, su padre en la cárcel, su hermano en un centro de estos. La única que hoy por hoy está, no solamente conmigo, lo que ha hecho por su padre, lo que ha hecho por su hermano… ¿encima la van a criticar?”.

Y es que Amador Mohedano ha querido poner cordura en este asunto. No considera oportuno criticar a Gloria Camila, mucho menos si los reproches llegan por parte de Ana María Aldón, quien fuese mujer de su padre, Ortega Cano. Su enemistad se hizo insoportable y la guerra que protagonizaron pasó factura al diestro. Ante todo esto, su tío es claro y le pregunta a la ex de su cuñado: “¿Usted qué coño sabe? Si lo único que ha hecho es aprovecharse”. No la deja en muy buen lugar y es que parece no atesorar muy buen recuerdo de su participación en la familia.

Gloria Camila, agradecida con Amador Mohedano

La nueva colaboradora de ‘TardeAR’ ha respondido con cariño a la defensa a ultranza que ha hecho su tío por ella: “Yo agradezco que al final lo que está haciendo es valorar mi actitud en todo el proceso de las polémicas familiares que he tenido. Y respecto a la opinión que tiene de Ana, es su opinión y ya está. Pero yo se lo agradezco que me dedique estas palabras bonitas”, dice Gloria Camila con una sonrisa en los labios. Le ha gustado la defensa, también el ataque que incluía Amador contra su enemiga pública. Y es que, sobre ella, tan solo dice que “le guardo respeto porque es la madre de mi hermano. Las cosas que tenía que aclarar ya las he aclarado y… voy a mantener el respeto siempre por mi hermano pequeño”, se cierra en banda, pues no quiere añadir más polémica a su regreso. Hay tiempo para acomodarse antes.