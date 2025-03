Gloria Camila reacciona a las fotografías en las que aparece besándose con Álvaro García, su nueva ilusión: "No oculto nada"

Fue el pasado mes de octubre de 2024 cuando Gloria Camila rompió su relación con David, el joven con el que ha compartido los últimos cinco años de su vida. La pareja decidió tomar caminos separados y su separación se produjo en buenos términos. Desde entonces, la hija de Ortega Cano no había sido relacionada sentimentalmente hasta hace dos semanas, que salió el nombre de la nueva ilusión de la hermana de Rocío Carrasco a la palestra mediática.

Hoy, la revista "Diez Minutos" lleva en portada las primeras imágenes de la incipiente pareja comiéndose a besos, fotografías que confirmarían que entre Gloria Camila y Álvaro García existe más que una bonita amistad. Según publica el anterior medio citado, el artista viajó de Cádiz a Madrid para reencontrarse con la hija de Rocío Jurado y disfrutaron de una noche de fiesta con amigos.

Gloria Camila reacciona a sus fotografías con Álvaro

Tras el revuelo que ha generado la portada, la hija de Ortega Cano no ha tenido más remedio que reaccionar públicamente a sus fotografías con Álvaro García. Aunque Gloria Camila ha querido recalcar que está soltera y "puede hacer lo que le dé la gana" porque son amigos, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia el artista, al que considera muy guapo. "Sí, no, la verdad es que sí. O sea, yo a Álvaro, además, le tengo mucho cariño. Y es una persona, pues, maravillosa. Entonces, bueno, se merece todo lo bueno", ha expresado la joven sobre el andaluz.

"A ver, somos amigos. Más veces nos vais a ver. No oculto nada", ha zanjado Gloria Camila, avisando de que no será la primera ni la última que los vean juntos a partir de ahora, normalizando así su relación y quitándole hierro al asunto.