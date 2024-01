La desorbitada exigencia de Isabel Pantoja que perjudica a Anabel Pantoja

Una vez más y se ha perdido la cuenta ya, Isabel Pantoja regresa a los escenarios siendo su complicada vida personal la que copa titulares por doquier. Aunque tiene intención de regalar a sus fans su talento en una gira por sus 50 años de carrera, lo cierto es que es su vida íntima la que acapara todas las miradas. No se habla con su hijo, Kiko Rivera, tampoco con su hija, Isa Pantoja. Ha roto lazos con gran parte de su entorno y tan solo le queda Anabel Pantoja que, por otro lado, hace su vida en Canarias y confesó hace poco que cuando le sucede algo su tía es la última en enterarse, pues tampoco tiene muchas ganas de confesarse con ella. A esto se le une la paralización de sus planes de mudarse a Madrid para comenzar una nueva vida, por los problemas para vender Cantora.

Anabel Pantoja junto a su tía, Isabel Pantoja Gtres

Todos hablan de esto y su concierto en Bilbao ha quedado relegado a un discreto segundo plano. Y eso que fue un éxito rotundo en cuanto a convocatoria, pues 5.000 personas se dieron cita para escucharla entonar sus grandes himnos. Pero en medio de tanto revuelo, los pocos que sí han centrado su interés en su último concierto han querido reparar en las exigencias que la artista realiza como condición para subirse al escenario. Por ejemplo, se ha desvelado que cobra entre 70.000 y 80.000 euros por actuación, aunque lo que llama más la atención es aquella revelación que afecta directamente a su sobrina, Anabel Pantoja, que también ha ejercido como fiel ayudante entre bambalinas.

Contar con los servicios de Isabel Pantoja sobre el escenario conlleva una larga lista de peticiones. Por supuesto que no es la única que impone exigencias para hacer su experiencia lo más agradable posible y, con ello, corresponder al público con su talento. Sin embargo, no dejan de llamar la atención que, en su difícil situación económica, solicite a los organizadores de sus eventos que su traslado sea en un avión privado y que sus estancias deben ser siempre en los hoteles más prestigiosos y lujosos de la ciudad en cuestión. Pero lo que destaca de otros artistas es que ella pide que su equipo de confianza, aquellos que le aseguran su éxito, sean hospedados en un hotel diferente, pues no desea coincidir con ellos. Y aquí llega la polémica, pues sí permite que su hermano, Agustín Pantoja, haga noche en el mismo enclave, pero no es el caso de Anabel Pantoja, que ocupa una habitación como un miembro de su equipo más, tal y como han desvelado este jueves en el programa ‘Así es la vida’.

Isabel Pantoja Gtres

“Pide dormir junto a su hermano en un hotel diferente al del equipo y el resto de músicos. Anabel Pantoja tampoco puede dormir ahí”, dicen desde el programa de Sandra Barneda. Además, José Antonio Avilés añade que “son cinco habitaciones para ella sola. Una para el vestuario, otra para el maquillaje, otra para dormir ella y otra para pasar el día, además de la de Agustín”. Una versión que vendría a confirmar lo dicho por Isa Pantoja en su última entrevista para ‘Lecturas’, donde destaca que la relación de su madre con su prima no es tan idílica como se ha hecho creer públicamente. “Muchos amigos me preguntan si me molesta ver las fotos de ellas dos juntas en las redes, teniendo en cuenta que yo no tengo relación con mi madre. Pero me da igual. Porque sé que se hacen una foto ese día, pero luego no hablan. Aunque se llevasen bien, me daría igual. Pero sé que, por desgracia, su relación no va más allá de esas fotos”, sentenciaba la joven en dicha entrevista, destacando que su prima no es tan afín a su madre como se piensa.