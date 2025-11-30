El gran sufrimiento de Richard Gere durante los días que vivió en la calle

Ha sido una experiencia cargada de sufrimiento, ausente de humanidad por parte del entorno, la soledad frente a una sociedad que no practica la solidaridad con los más necesitados.

Richard Gere ha hablado sobre su experiencia de vivir en la calle: "Nadie me prestó ninguna atención. Era peor que ser invisible, es como ser un agujero negro. Hay una opción contradictoria, el mundo te dice que no existes". Y ha insistido: "Es peor que ser invisible. Pierdes por completo la noción de ti mismo. Podría ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros en este mundo podría acabar en la calle. Por eso es importante para nosotros no marginarles".

Estreno del documental "Lo que nadie quiere ver" con Richard Gere y Alejandra Gere Víctor Lerena Agencia EFE

"Lo que nadie quiere ver"

Se refiere a los días que decidió vivir en primera persona la sensación de convertirse en un "sin techo". Todo formaba parte del rodaje de su documental "Lo que nadie quiere ver", que ha realizado de la mano de la organización Hogar Sí y en el que se visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar en España.

La labor solidaria de Gere y su esposa, la española Alejandra Silva, es un ejemplo social en toda regla. El matrimonio se vuelca desde hace años en causas benéficas y humanitarias y colabora con asociaciones como Mensajeros de la Paz, de su íntimo amigo el Padre Ángel.

Richard Gere participa en el encendido del Árbol de Navidad en Murcia Marcial Guillén Agencia EFE

El pasado viernes 28 de noviembre, Richard fue el encargado del encendido de un gran árbol de Navidad en Murcia, de la mano de la Fundación Aladina, para poner la primera piedra del que será el primer gimnasio pediátrico para niños con cáncer.