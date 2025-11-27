Alejandra Gere confiesa sus planes de futuro con Richard Gere: "Mi corazón está en España"

Richard y Alejandra Gere han regresado esta semana a nuestro país por un buen motivo. El matrimonio presentó el pasado lunes 24 de noviembre para presentar en el documental "Lo que nadie quiere ver", una producción de HOGAR SÍ respaldada personalmente la pareja, patronos de la fundación. Ayer, el actor y la publicista fueron los grandes protagonistas de la gala "ELLE x Future", noche que reconoció al actor Alejandro Sanz por su activismo medioambiental, compromiso con el planeta Tierra, la reforestación o el diseño de productos sostenibles.

Los planes de futuro de la familia

Aunque parecía que el matrimonio estaría afincado en nuestro país por una larga temporada, lo cierto es que Richard y Alejandra regresaron a Estados Unidos a mediados de octubre. Parece ser que los compromisos laborales del matrimonio complican su residencia en España y, por logística familiar, les resulta más cómodo tener su residencia oficial en EEUU por sus hijos.

Durante la gala de "ELLE x Future", Alejandra Gere ha sido preguntado por sus planes de futuro con Richard y sus hijos. "Nunca me voy a ir de Madrid porque España es mi hogar. Entonces, al final, aunque pases más tiempo en Estados Unidos siempre voy a estar aquí, mi corazón está aquí, bueno, mi casa está aquí, y mis niños están encantados, venían en el avión diciendo '¡Mamá! ¿Vamos a España?¿ Cuántos días quedan para ir a España?' Están encantados", ha confesado la publicista.

Alejandra Silva se sincera sobre sus planes de futuro con Richard Gere: "España es mi hogar, mi corazón está aquí" Europa Press

Sobre sus planes de Navidad, Alejandra ha revelado que no pasarán las fiestas en nuestro país. "Nuestro plan es una buena chimenea, una mantita y todos juntos. Este año nos vamos a ir fuera, no estamos en Estados Unidos ni en España".

Con la mirada puesta en 2026, el matrimonio prevé un próximo año "cargado de ilusiones, vamos a ver cómo podemos abarcar más". Richard Gere, además, no decarta participar en alguna película española. "Me gustaría. Hay muchos directores aquí maravillosos. Algunos no son muy conocidos. Algunos, como Pedro, por supuesto, todos conocen a Pedro", ha reconocido la estrella de Hollywood.

Murcia, próximo destino

Mañana, viernes 28 de noviembre, Richard y Alejandra Gere visitarán el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por un motivo muy epecial. El matrimonio pondrá la primera piedra del nuevo nuevo gimnasio pediátrico financiado por la Fundación Aladina. Por la tarde, la pareja estará presente en el encendido del gran árbol de Navidad, que tendrá como protagonistas a los niños enfermos de cáncer. "El matrimonio Gere ha decidido, en el marco de su visita a Murcia, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada en el momento mágico en un gesto profundamente simbólico, destinado a trasladar un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a todos los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad", explica el Ayuntamiento de Murcia sobre esta acción de los Gere en la ciudad.