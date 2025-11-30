La crónica de Marta Robles: Koldo y Ábalos, a la cárcel

LUNES

Álvaro García Ortiz ha renunciado a su cargo de fiscal general del Estado. El Gobierno lo ha llenado de elogios mientras critica, junto a sus socios, las sentencias políticas «deliberadamente contra el Gobierno». La vicepresidenta Díaz ha pedido a la izquierda que se movilice contra los jueces. Dicen que Pedro Sánchez, que respeta la sentencia, pero no la comparte, busca estrategia alternativa… Una voz muy autorizada de la Justicia me cuenta que están pensando hacerle ministro… ¿Con antecedentes penales e inhabilitado? No se puede, ya, pero son capaces de cambiar la ley… Entretanto arranca el juicio del ex «molt honorable» Jordi Pujol. Se enfrenta a una posible sentencia por ocultación de una grandísima cantidad de dinero, fuera de España, durante dos décadas de pujolismo. Pero, vaya, tiene 95 años y no le pasará nada…

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Alberto Paredes /Europa Press

Además, la jueza pide foto y factura del reservado en el que estuvieron Mazón y Maribel Vilaplana. ¿Qué quiere averiguar? Él no cumplió con su obligación. Eso es lo que importa.

MARTES

A rey muerto, rey puesto: el Gobierno propone a Teresa Peramo como próxima fiscal general del Estado. Actualmente es la fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Y a otra cosa, mariposa. Mientras, Trump quiere declarar terrorista a Maduro… Después de Iberia, Air Europa y Plus ultra, se suman a las siete que ya han cancelado vuelos con Venezuela.

Además, detienen al sinvergüenza de Martiño Ramos, el profesor de En Marea huido a Cuba tres ser condenado a 13 años de cárcel por violar sádicamente a una de sus alumnas… No hay acuerdo de extradición, pero esperemos que haya decencia y las autoridades cubanas lo devuelvan…

MIÉRCOLES

Entrevista de Juan Carlos I ¡a un periodista francés y en Abu Dabi! Por sus memorias. Dice que no se arrepiente ni tiene remordimientos…; eso sí, «tendría más cuidado». Hay reyes que se sienten al margen de las normas… Felipe VI no es así.

Y los reyes de la corrupción, Koldo y Ábalos, a punto de entrar en la cárcel, se despachan con los medios. Koldo dice en «Ok Diario» que escuchó decir a Sánchez que su suegro ponía cien mil euros en la campaña de su yerno, que recibieron mucho dinero de empresarios, en cantidades pequeñas que fraccionaron, y que en las primarias se hizo «pitufeo» con inmigrantes de todas las nacionalidades y simpatizantes y consiguieron ¡un millón de euros!

Ábalos, por su parte, se despacha en X y «El Mundo». Dice que investigar a Air Europa sería abrir el melón y que ahí se podría llegar a Begoña, que el ministro Ángel Víctor Torres dobló el brazo por los intereses y que no entiende como no se le imputa y a él sí…

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres interviene durante la sesión del control al ejecutivo celebrada este miércoles. Javier Lizón Agencia EFE

Y mientras, el Gobierno a lo suyo. Bueno, y a lo de los funcionarios. Acaba de acordar subida de sueldo para ellos con los sindicatos… ¿Y el resto de los españoles en activo? Porque los funcionarios son un 16,9 por ciento, frente al 83,1, del sector privado… Aquí se gobierna para los funcionarios, los demás…

JUEVES

Y, finalmente… ¡José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en la misma cárcel de Soto del Real donde estuvo Santos Cerdán…! Lo habían pedido las acusaciones y la fiscalía anticorrupción; el juez ha decidido hacerlo por el «extremo» riesgo de fuga… Dos números dos del presidente y uno, el «asesor» Koldo, claro, que apenas conocía.

Además, el comisionista Aldama declara que Ángel Víctor Torres estaba obsesionado con ser ministro y puso sobre la mesa sus favores a la trama; dice haber aportado pruebas y que el ministro debería estar «bastante preocupado». De pasada, salpica a la vicepresidenta Yolanda Díaz, por certificar mascarillas en la trama Koldo.

Y como el Congreso tumba la senda de déficit, paso previo obligatorio para aprobar los presupuestos ( voto negativo de PP, VOX y Junts, abstención de Podemos y un voto negativo de Compromís), los socialistas ya están pensando en modificar las mayorías del Congreso, porque con las que hay no se comen un colín… Capaces son.

¿Más? Investidura de Pérez Llorca, sustituto de Mazón, con un discurso que incluye los postulados de VOX, sin quien no habría podido ser investido… En fin.

VIERNES

Y hoy Koldo se acoge a su derecho a no declarar… Para qué si ya se lo ha dicho todo en medios..

En «El Mundo», en portada, Ábalos dice: el dueño de Air Europa se plantó en casa de Ábalos en estado de ansiedad… Claro, necesitaba que aprobaran una ayuda del Estado de 475 millones para rescatar a su compañía… Imaginen. Acertarán.

Pero el Gobierno, naaaaada, cero ansiedades. Dice que tranquilidad y que la Justicia siga su curso ¿pero no había que movilizarse contra los jueces? A ver qué dice Yolanda…