Gustavo González reaparece y tiene para todos: de su "decepción" con María Patiño a su pelea con Diego Arrabal

Gustavo González fue uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y durante años estuvo ligado a la crónica social. Ganó notoriedad gracias a “DEC” y se consolidó como figura clave del corazón en “Sálvame”, programa del que se siente orgulloso de haber trabajado pero del que guarda un recuerdo agridulce.

Tal y como ha confesado en el canal de Youtube de Marina Esnal, periodista que colabora con LA RAZÓN, no se sintió bien tratado en la última etapa del formato. La tensión se hizo patente en esos meses previos al final, tanto que “ya no me saludaba con los directores”. González lamenta que “no fui reconocido en ningún momento” y decidió limitarse a tener una relación meramente profesional no solo con sus superiores, sino con muchos de los que fueron sus compañeros durante años.

Belén Esteban, "desagradecida"

Especialmente “decepcionado” se ha sentido con María Patiño, con la que tenía una relación más cercana. “No ha estado en momentos en los que esperaba que estuviese. Le tengo mucho afecto y creo que tenemos una conversación pendiente”, ha manifestado sobre la célebre periodista. En cuanto a Belén Esteban, confiesa que “nunca ha habido un feeling especial con ella”, y la tacha de haber sido “desagradecida” con él, puesto que bajo su punto de vista fue uno de los que más la ayudó en su lucha contra Toño Sanchís: “Le facilité documentos, información… No sé si no tiene memoria, pero me da igual porque no puedo echar de menos a alguien con quien nunca he tenido feeling. Tampoco creo que ella me eche de menos a mí”.

Con la balanza sobre la mesa parece que “Sálvame” le ha quitado más de lo que le ha dado, sobre todo en los momentos en los que se traspasaba la línea entre periodista y personaje. En un momento dado, pasaron semanas asegurando que Gustavo González había sido infiel a su esposa, María Lapiedra, con una de sus mejores amigas, pese a que desde el programa eran conscientes de que se trataba de una información completamente falsa. “El reportero que me hacía guardia me decía que no tenían nada, que era todo mentira, pero que tenían que seguir con el tema porque daba audiencia. Yo por eso perdí amigos e incluso tuve que vender la casa”, recuerda el periodista ante Marina Esnal.

Su pelea con Diego Arrabal

Gustavo González también ha tenido palabras para Diego Arrabal. Pese a que tuvieron una estrecha relación profesional y personal en el pasado, a día de hoy solo les une su pleito contra Mariló Montero. “Tuvimos una agencia y creo que es de los mejores en lo suyo, pero a la gente que me ha hecho daño y que no han sido decentes conmigo, los quito de mi vida y ya está. No tengo ánimo de venganza, pero los quito de mi vida. A Diego no le quiero en mi vida”, ha desvelado, aunque se resiste a confesar el motivo de su pelea.

Diego Arrabal, Mariló Montero y Gustavo González La Razón/Gtres/Mediaset

En cuanto a la llamada “Operación Deluxe”, la investigación policial y judicial por supuesto cohecho, revelación de secretos y otros delitos en la que él y otros compañeros están implicados, Gustavo González quita hierro al asunto y asegura que “estoy muy tranquilo, es un tema de fuentes y revelación de secretos, y así funciona cualquier redacción. Se habla de cohecho, de organización criminal… No hay ninguna prueba de eso porque jamás he cobrado ni he pagado por esa información. Estoy seguro de que no habrá condena. De los cientos de perjudicados que decían que había, solo hay veinte, y son ellos los que tendrán que demostrar con pruebas que han sido perjudicados”.

Insiste González en que, “como mucho, hay un posible delito de revelación de secretos, no más, y por suerte o por desgracia, ese es el delito más común en el mundo del periodismo”. La Justicia dirá.