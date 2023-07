Ya hay fecha oficial: este es el día que Don Felipe VI aterrizará en Palma de Mallorca

Los Reyes de España están a punto de comenzar sus esperadas vacaciones de verano. El próximo 26 de julio Don Felipe aterrizará en Mallorca por la noche y el 27 realizará las audiencias con las autoridades de la isla balear. Doña Letizia, el 30 de julio, asistirá, como otros años, a la clausura del Atlántida Film Festival y el 3 de agosto los Reyes celebrarán el cóctel en el palacio de Marivent.

Antes de acabar el mes de julio los Reyes de España ya se encontrarán en Palma de Mallorca y darán el pistoletazo de salida a sus vacaciones más especiales junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. El próximo 24 de agosto la heredera al trono comenzará su formación militar en la Academia de Zaragoza y la benjamina de la Familia Real se trasladará a Gales, al igual que hizo su hermana, para iniciar sus estudios superiores en el UWC Atlantic College.

Los Reyes Felipe VI y Letizia disfrutan con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, de un paseo por el centro de Palma de Mallorca. Europa Press Europa Press

La reina Doña Sofía viajará a Marivent en los próximos días para disfrutar de su oasis particular. El próximo 15 de julio la madre de Don Felipe se trasladará a Mallorca y esperará la llegada de los Reyes de España, lugar donde fijaron los Borbón su residencia de verano desde la década de los 70.

Por otro lado, Don Juan Carlos tiene planeado viajar a Sanxenxo la última semana de julio para asistir a las regatas, una de sus citas indispensables del año. Su regreso a España depende de muchos factores, y uno de ellos, sería el resultado electoral del 23 de julio. Paloma Barrientos desveló que, de momento, su asistencia no está asegurada del todo, pero que todo apunta a que el monarca viaje desde Abu Dabi para disfrutar de una de sus grandes pasiones. "No podemos negar que no viene", confesaba el entorno gallego a la periodista sobre el regreso de Don Juan Carlos a Sanxenxo este verano. Si finalmente no puede venir a España, sus hijas viajarán a Emiratos Árabes para encontrarse con su padre.