Helen Lindes no oculta su emoción ante la retirada de Rudy Fernández: "Estoy asimilando todavía que hayamos visto tu último partido"

Helen Lindes, esposa de Rudy Fernández desde hace ya nueve años, ha querido mostrar apoyo hacia el ya exjugador de baloncesto del Real Madrid, quien ya anunció su retirada. Para ello, ha empleado sus redes sociales. "Estoy asimilando todavía que hayamos visto tu último partido @rudy5fernandez. Para mí ha sido un privilegio vivir estos 13 años a tu lado momentos únicos e irrepetibles con la selección. Te mereces todo lo ganado y todo lo luchado. Estamos muy orgullosos de ti. Aquí os dejo un breve resumen…", ha escrito en lo que ha sido un reel con la recopilación de los momentos en los que ha acompañado a su marido. Fernández, por su parte, ha respondido: "Y ahora me toca a mí seguirlos por todos lados".

La selección española de baloncesto masculino ha caído en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que no podrá conseguir otra medalla para los de Sergio Scariolo. El propio jugador también publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: "¡¡Gracias familia por hacerme disfrutar de mis sextas olimpiada!! Una pena terminar y no poder vivir Paris pero me voy muy orgulloso de cómo hemos competido todos los partido!! Vaya viaje, ¿no?? ¡¡¡Os quiero equipo!!!" escribió, en una foto en la que sus compañeros se abrazaban tras la derrota.

Un consolidado matrimonio

Lindes y Fernández celebraron este 4 de julio que cumplían nueve años de casados. "Feliz aniversario. No me puedo creer que hayan pasado nueve años ya. Lo recuerdo todo tan bien… esa sensación de estar en una burbuja y que todo era perfecto. Gracias por haberme hecho sentir tan querida, tan necesitada, tan parte de tu vida todos estos años. ¡Y lo que nos queda! Te quiero infinito", publicó la que fue Miss España junto a un vídeo de la celebración.

Ambos se conocieron en 2011 cuando el deportista se puso en contacto telefónico con ella para colaborar con una fundación benéfica. "En esa conversación ya hubo química", reveló Helen hace tiempo en ¡HOLA!. "Más tarde, coincidimos en un evento y confirmamos lo que habíamos sentido", agregó. Tres años después, el baloncestista mallorquín preparó toda una sorpresa a su novia para pedirle matrimonio. El 22 de diciembre de 2016 dieron la bienvenida a su primer hijo, Alan. Casi tres años después, el 11 de mayo de 2019, nació la pequeña Aura.