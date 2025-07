La hermana de Michu vuelve a la carga contra Gloria Camila: "Sé que mi hermana estaría orgullosísima de mí"

Tamara, hermana de Michu, continúa en su cruzada contra el clan Mohedano. La excuñada de José Fernando, una semana después del fallecimiento de la andaluza, vuelve a cargar contra Gloria Camila y no ha dudado en reaccionar públicamente al anuncio de demanda por parte de la hija de Ortega Cano.

Tamara, sin filtros

La hermana de Michu ha insistido en que Gloria Camila no pasará todo el fin de semana con su sobrina María del Rocío, intentando desmontar su versión. "Bueno, por lo visto he hablado con mi madre y no, el fin de semana no. Mi madre dice que es un día. O sea, el viernes se supone que va con ellos. Se supone. Es lo que yo tengo entendido, que es un día, uno", ha declarado Tamara, insistiendo en que "en ningún momento" ha impuesto que la menor esté con su familia paterna. "Yo al contrario. Rocío los conoce porque, claro, mi hermana es la que vinculaba a la niña y no me importa que esté un día con ellos. Un día, porque un día es lo que van a recoger a Rocío. Es lo que yo tengo entendido", ha reiterado.

Tamara ha vuelto a la carga contra los Mohedano, explicando que lo único que ha dicho es "que se ocupasen de la niña, o sea, preocuparse, echarse la responsabilidad". "Después entró Gloria y ya Gloria empezó ya atacando más fuerte y claro, lógico que yo como persona pues me defienda, está claro, pero que yo en ningún momento... Solamente dije que se ocupen, que la responsabilidad de Rocío, que se preocupen, que se informen de la vida privada de Rocío", ha sentenciado la hermana de Michu.

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

Según la joven, Michu no lo reclamó en vida porque "Gloria la tenía muy por debajo de sus zapatos". "Mi hermana siempre era la que iba a vincular a la niña con ellos. O sea, que no veía yo que de ellos saliese el preocuparse verdaderamente", ha insistido Tamara, convencida de que Michu "hubiese estado muy de parte mía porque sabe realmente que yo sé lo que hay". "Lo que estoy diciendo es cierto y lo hago por mi hermana. Sé que mi hermana estaría muy orgullosísima de mí, seguro", ha declarado Tamara, convencida de lo que pensaría la ex de José Fernando.

Tamara, sin miedo a Gloria Camila y la familia de Ortega Cano, ha asegurado que piensa "llegar hasta el final" porque "tarde o temprano, al no estar mi hermana, yo sé que ellos iban a darle la espalda en poco tiempo a Rocío, y es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es eso, de que sigan, por lo menos, que se preocupen, que se ocupen".

Muy tajante sobre la tutela de María del Rocío

Firme también en su opinión sobre el futuro de su sobrina y de si reclamarán su tutela, Tamara está convencida de que no. "Ellos no lo van a hacer, no lo pueden hacer, porque Rocío está en el cole. Rocío tiene su academia, o sea que no. Además, eso tendría que decirlo ya en tema ya judicial y demás, y no va a pasar, porque Rocío tiene su vínculo, tiene sus amigas, tiene su academia, tiene su cole, tiene a su abuela, tiene a su tía, tiene parte materna. O sea, quitarla de ahí, Rocío lo va a pasar, pero mal no, peor todavía. Y eso es lo que nosotros no queremos, está claro", ha zanjado sobre el asunto.