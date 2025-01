La hija mayor de Pep Guardiola y Cristina Serra habla abiertamente sobre sus padres

Ejemplificaban la pareja perfecta, al ser de las más estables del fútbol patrio. Sin embargo, Pep Guardiola y Cristina Serrahan puesto punto y final a su historia de amor. Más de 30 años juntos, 20 de ellos siendo marido y mujer, que han terminado de manera abrupta a ojos del público, aunque ya mostraban indicios de que lo suyo no funcionaba. Tal y como apuntaban desde ‘El Periódico’, el matrimonio ya hacía vida por separado desde que él se instalase en Manchester para entrenar el equipo, mientras que ella fijó su residencia en Barcelona para apostar por su boutique de moda. Desde 2019 no vivían bajo el mismo techo, aunque sí se han dejado ver en numerosas ocasiones, incluso mostrando su amor con románticas escenas, lo que no hacía sospechar que entre ellos existiese una crisis severa. En medio de este huracán, a la vez que saltaba la noticia por los aires a modo de bomba, la primogénita del matrimonio, María Guardiola, rompía su silencio.

Lo hacía a través de una entrevista concedida a la revista ‘Vanity Fair’, que salió al kiosco el mismo día en el que se confirmó la separación de sus padres. María, la mayor de los tres hijos de Pep Guardiola y Cristina Serra, a sus 24 años, quería mostrarse de cara a la galería más allá de la fama que arrastra el entrenador del Manchester City. De ahí que centrase su conversación en su formación y sus aspiraciones de futuro, repasando algunos instantes decisivos de su vida. Una existencia sin residencia fija, pues el trabajo de su padre le obligaba a hacer las maletas cada cierto tiempo. “Mi padre ya jugaba cuando nací. Todos nuestros movimientos se han centrado en su carrera”, reconoce la joven influencer, que explica cómo “el fútbol ha dado forma a gran parte del recorrido de nuestra familia. En muchos sentidos, mi familia y yo le debemos nuestra vida y oportunidades a este deporte y, por supuesto, al talento excepcional y la pasión de mi padre. Además, mi madre y mi tía continuaron con la boutique de mi bisabuelo en Barcelona”, destaca con especial orgullo.

Ahora vive en Londres, pero no sabe dónde le llevará el viento. En el momento en el que concedió la entrevista no se sabía de forma pública que sus padres habían decidido tomar caminos por separados tras 30 años formando equipo. Es por eso que no se haga mención a la estabilidad de su matrimonio, aunque María sí que hable abiertamente de ellos. Así lo hace también cuando destaca qué ha sacado de ellos: “Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. De mi madre, la confianza y el sentido de independencia”. Quizá en estas palabras puedan entenderse ciertos motivos en los que ambos progenitores han entrado en conflicto, después de tantos años construyendo una vida en común.

“Mis padres siempre me han aconsejado que encuentre lo que me apasiona. Me animan a probar cosas nuevas, a aceptar el fracaso y a seguir buscando hasta encontrar mi vocación”, valora María Guardiola el apoyo recibido para sentirse realizada en su búsqueda de quién es. Pep Guardiola y Cristina Serra tienen el fiel compromiso de velar por sus tres hijos, como así confirma su primogénita en su inesperada entrevista, que no podía haber llegado en un momento más incómodo para ellos. “También me recuerda que en la vida lo más importante es amar y ser amado”, sentencia sobre ellos, para continuar destacando sus logros y metas.