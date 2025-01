Pep Guardiola y Cristina Serra se separan tras 20 años de matrimonio

No es la mejor forma de comenzar el 2025, aunque todo desde el prisma que se mire. Así, Pep Guardiola y su mujer, Cristina Serra, han decidido iniciar el año separado. Después de 20 años convertidos en marido y mujer y formando un buen equipo, al que se sumaron sus tres hijos, la pareja ha decidido ahora poner punto y final a su matrimonio. Algo que comunicaron ya a su entorno el pasado mes de diciembre, tras estar sopesando los pros y contras de tan radical determinación. Así lo han anunciado en exclusiva desde ‘El Periódico’ las conocidas como ‘Mamarazzis’, dejando claro que es en firme y que ya hacen vidas por separado.

Pep Guardiola y Cristina Serra Gtres

Desde el citado medio se asegura que la ruptura entre Pep Guardiola y la que venía siendo su compañera de vida desde hacía más de 30 años es cordial. Es de mutuo acuerdo y tras mantener las conversaciones necesarias, han entendido necesario emprender una vida en solitario, velando por su propia felicidad, pero especialmente pensando en el bienestar de sus tres hijos. De ahí, por ejemplo, se explica el último gesto público de la pareja, que se dejó ver como si tal cosa acudiendo al teatro acompañando a su hija pequeña, aún menor de edad, sin dar muestras del comentado desgaste de su matrimonio. Esto evidenciaría el buen trato con el que han terminado sus días de amor, pero también su compromiso con su familia.

Pep Guardiola y Cristina Serra Gtres

Por el momento, no han trascendido los motivos por los que Pep Guardiola y Cristina Serra han decidido poner punto y final a dos décadas de matrimonio. Formaban muy buen tándem y han sido muchas las ocasiones en las que han dejado su amor a ojos del mundo. No así con el desamor, el cual están atajando de la manera más discreta, alejando el foco mediático de sus pasos. No han confirmado ninguno de ellos la noticia publicada por el citado medio. Eso sí, se mantiene que desde el pasado 2019 habían tomado la práctica pero nada común decisión de vivir por separado: ella en Barcelona apostando por su empresa de moda, él en Manchester como entrenador del club. Parece que la distancia ha terminado por hacer mella en sus días felices, siendo determinante, siempre en voz de las ‘Mamarazzi’. Así se rompería una relación surgida en 1994, que diez años después les llevó al altar a jurarse amor eterno y que ahora, veinte años más tarde, les hace separarse para sorpresa de propios y extraños.