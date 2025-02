Las hijas de Julio Iglesias lloran el vacío que dejó su primo de 20 años tras su muerte

Las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, Victoria y Cristina Iglesias, se han convertido en dos personajes muy seguidos por la prensa, a pesar de que son contadísimas las veces que se han dejado ver en público. Incluso en sus redes sociales mantienen un perfil bajo, pues se asegura que sus padres les han alertado de los peligros que conlleva exponer su privacidad. Se habla incluso de una prohibición a utilizarlas. Es por eso que también son anecdóticas las interacciones que tienen con sus seguidores, aunque cada cierto tiempo toman los mandos de sus cuentas de Instagram para ponerse en contacto con el mundo. Así lo han vuelto a hacer ahora, en una fecha muy importante para la familia, aunque esté marcado en negro en su calendario. Se trata del primer aniversario de la muerte de su primo, Niccolo Iglesias, que falleció el año pasado a la temprana edad de 20 años. Ahora, ambas han querido recordarle con emotivos mensajes colgados en su perfil.

Story de Victoria Iglesias Instagram

“Un año después, no pasa un día sin que piense en ti. Hay tantas cosas que me gustaría poder decirte. Te echo de menos Nico. Para siempre en nuestros corazones”, le dedicaba Victoria Iglesias, como acompañamiento a su fotografía. Para ello, ha estado buscando en su álbum privado para encontrar una instantánea en la que posa con su primo aun siendo niños, en esos años en los que no había preocupaciones y todo eran juegos y risas. Sin embargo, su hermana Cristina ha preferido no remontarse tan atrás y rescatar una imagen más reciente para mostrar lo mucho que echa de menos a Niccolo, en el aniversario de su fallecimiento: “Hoy se cumple un año sin ti. Mi precioso primo. Agradecida de haberte conocido. Te quiero y te echo de menos”, redactaba la hija de Julio Iglesias con una foto de ambos vestidos con sus mejores galas. Concretamente, una fotografía que fue captada en el Baile de Debutantes en París, cuando las gemelas celebraron su mayoría de edad y compartieron el momento con su primo.

Story de Cristina Iglesias con su primo Niccolo Instagram

Niccolo Iglesias es nieto de Carlos Iglesias, hermano del cantante madrileño que ha traspasado fronteras con su talento y popularidad. Hijo del productor Jorge Iglesias, el joven perdió la vida con tan solo 20 años. La familia optó por no desvelar la enfermedad que padecía, aunque desde ‘Informalia’ se adelantó cómo tuvo que ser ingresado en las navidades del 2024 en un hospital de Miami ante un agravamiento de su situación. Un mes más tarde fallecía, lo que supuso un mazazo mayúsculo para el clan, que entienden como injusto tal desenlace para un joven con toda su vida por delante y muchos sueños por cumplir. Esos que compartía con sus primas, Victoria y Cristina Iglesias, con las que se crio en Miami, que un año después le recuerdan en redes sociales, apenándose del profundo vacío que ha dejado en ellas con su marcha.