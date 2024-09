Las hijas de Julio Iglesias abren su álbum privado para saltarse una norma impuesta por él

Julio Iglesias quiere disfrutar de una vida tranquila, lo más alejado de los medios posibles. Siempre que su nombre aparece en un titular se enfada, pues el foco últimamente se pone en su estado físico y también en su salud, dando pie a dimes y diretes que no le gustan nada. No le agrada que se especule sobre su lozanía, pues este lunes 23 de septiembre que ha cumplido 81 años él sigue sintiéndose un chaval, aunque las lesiones del pasado y los achaques hayan mermado mucho sus movimientos. Pero esta vez parece que en su cumpleaños no todos hablan de cómo afronta los embistes de la vida, sino también hay quienes ponen el foco de atención en lo bien rodeado que está. Si siempre le ha perseguido la fama de conquistador y ser irresistible para las mujeres, ahora la misma fama le convierte en un padre entregado con sus hijos, como así han demostrado sus hijas, Victoria y Cristina, en sus redes sociales.

Cristina y Victoria Iglesias Instagram

El cantante no pudo disfrutar de sus hijos mayores, aunque sí está disfrutando al máximo ver crecer y cumplir sus sueños el resto de vástagos que tuvo junto a Miranda. Las más mediáticas son las mellizas Victoria y Cristina, después de su espectacular debut en una alfombra roja en la gala MET de Nueva York. Desde entonces las miradas están fijadas en ellas, que no dudan en dejar pistas sobre sus movimientos e inquietudes, desatendiendo la norma familiar de guardar silencio y no hacer ruido. Cuando más discretas sean, menos miradas se posan en su familia. Así sucede por ejemplo cuando emplazan sus vacaciones en Marbella, que sus padres les piden mesura a la hora de compartir cosas en Instagram, para no alertar al mundo de qué hacen y dónde están. Una norma que este lunes se han vuelto a saltar, pero seguramente sin consecuencias.

Después de un tiempo mucho más discretas en sus redes sociales, las hijas del artista han decidido tomar las riendas de nuevo de sus perfiles públicos. Lo hacen para tener un gesto con su padre, aunque sin desvelar el gran misterio que les rodea en los últimos tiempos. No muestran imágenes actuales de Julio Iglesias para felicitarle por su 81 aniversario, optando en su lugar por rebuscar en su álbum de fotos privado. Algo que también ha encantado a sus seguidores, que se han topado con dos imágenes inéditas que aún no habían visto la luz. Una foto de cada una de ellas deseándole un gran día a su progenitor, presumiendo del especial vínculo que les une y del que no suelen hacer alarde bajo imposición familiar.

Story de Victoria Iglesias Instagram

Con escasos minutos de diferencia, tanto Cristina como Victoria Iglesias han publicado dos imágenes de ellas de pequeñas junto a su padre. “Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños papi”, de dedicaba Victoria con una imagen en la que Julio Iglesias le abraza mientras ella fija su mirada a la cámara. Su hermana Cristina se ha remontado unos años más atrás para elegir su propia estampa. Una fotografía en la que, de nuevo, el cantante aparece mostrando su lado bueno al objetivo, mientras abraza a su niña por detrás: “Feliz cumple, papi. Te amo”, escribe ella. Los usuarios han alucinado con estas dos imágenes, sobre todo por el hecho de que el artista aparece prácticamente igual en ambas, con idéntica pose, una de las que más ha estudiado frente al espejo para lucir siempre espectacular. Un detalle que pocos pasan por alto, como el hecho de que ambas hayan usado fotos del pasado, nada actual, para proteger a su padre de miradas indiscretas y comentarios desafortunados que aviven los rumores sobre su estado de salud, que tan poca gracia hace al protagonista.