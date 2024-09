La hilarante respuesta de Alba Carrillo a los que le buscan novio en televisión

Alba Carrillo está viviendo una etapa más que dulce: fichada como colaboradora en TVE en el programa 'D Corazón', ha dicho adiós a su odiada Telecinco y además acaba de matricularse en la Universidad en Lengua y Literatura, para cursar lo que será su tercera carrera.

Entre sus últimas apariciones públicas, figuran su participación en 'El Cazador Stars', de nuevo en la 1. Allí, fue elogiada por Erundino Alonso, el cazador, por sus dotes como concursante. A continuación la estilista Cristina Rodríguez lanzó una petición: "¿Podemos hacer un llamamiento desde aquí? Estamos buscando novio a Alba Carrillo, y tiene que ser buena persona. Siempre pensamos que sea alto, que sea guapo, que sea listo, que tenga dinero, que sea superdotado... No, que sea buena persona". La modelo se tomó estas palabras con guasa y volvió a hacer uso de su afilado sentido del humor. "Yo ya con que respire, me vale", respondió, desatando las risas de los asistentes.

Además, cuando llegó el turno de la propia Alba Carrillo de enfrentarse a Erundino Alonso, volvió a bromear: "Me encantaría que me comieras (en referencia a la dinámica del concurso) porque eres tan mono, pero no te voy a dejar".

Álex Coves, su última pareja

Alba Carrillo tuvo controvertidas relaciones con Fonsi Nieto-con quien tuvo a su primer y único hijo, Lucas- y posteriormente se casó con Feliciano López, para después protagonizar uno de los divorcios más polémicos de la televisión. Luego mantuvo una discreta relación con David Vallespín y un noviazgo de dos años con Santi Burgoa, presentador de Mediaset, y reciente ex de Vanesa Romero, con quien tampoco acabó en buenos términos. Asimismo tuvo una gran repercusión mediática el affaire que tuvo con Jorge Pérez durante una fiesta navideña estando él casado con Alicia Peña.

El 2023 lo despidió enamorada del empresario Álex Coves, sin embargo, solo estuvieron cuatro meses juntos. Fue la propia televisiva que confesó su ruptura en abril de este año, confesando que estaba afectada. "No, bien no estoy. Pero bueno...cosas que pasan... Yo he sido feliz (...) No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada", indicó, agregando que estaba "un poco harta" del amor. De momento, no se le conocen nuevas parejas.