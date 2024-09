María José Suárez responde a Alba Carrillo sobre su actual relación con Feliciano López

Alba Carrillo y María José Suárez tienen algo en común: un pasado sentimental con Feliciano López. El tenista mantuvo una relación con la Miss España 2006 y, posteriormente, con la televisiva.

Por este motivo, Alba Carrillo, según su experiencia con Feliciano, declaró hace unos días que el tenista y Escassi son muy diferentes y está convencida de que, en un futuro, María José Suárez podría tener una relación cordial con el jinete, a diferencia que con el marido de Sandra Gago.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Sobre este asunto, la nueva colaboradora de "Y ahora Sonsoles" no ha dudado en responder a Alba Carrillo, desvelando que, en la actualidad, su relación con Feliciano López es buena, a pesar de lo ocurrido en el pasado y de su turbulenta historia de amor. "Me lo encontré hace poco con Sandra en una cena y me dio muchísima alegría encontrármelo. Hablamos mucho. Al final, las cosas...El tiempo pone todas las cosas en su sitio y hay que librarse de rencores y de cosas de estas", ha declarado la modelo.

María José Suárez, además, ha dejado en el aire si, en un futuro, podría mantener la misma relación cordial que tiene hoy con Feliciano López con Escassi, con el que ha protagonizado el culebrón del verano. Con una sonrisilla nerviosa sobre un posible acercamiento con el jinete, la modelo no ha querido mojarse sobre el asunto.