Vanesa Romero y Santi Burgoa rompen su noviazgo: ¿qué ha sucedido?

Vanesa Romero estaba encantada de apostar de nuevo en el amor, siendo Santi Burgoa el hombre con el que deseaba compartir sus días. Nada le importó la polémica surgida en 2022, cuando comenzó su idilio meses después de la ruptura del periodista de Alba Carrillo. El foco mediático se centró en ellos, pero con el paso de las semanas se relajaron los ambientes y optaron por la normalidad en un romance que copó muchos titulares. Después han disfrutado de un tiempo de cierta tranquilidad, teniendo que hacer frente constantemente a rumores de ruptura, los cuales sofocaban a golpe de fotografía en las redes sociales. Pero no está sucediendo así ahora que estos mismos rumores suenan con fuerza inusitada. Quizá no den el paso de defender su amor por Instagram, por el simple motivo de que ya no se siguen.

Vanesa Romero y Santi Burgoa Instagram

En los tiempos que corren, que una pareja decida dejar de seguirse en redes sociales es entendido como una confirmación de su ruptura. Pero, por si esto no fuese suficiente motivo para alertar a sus seguidores, el hecho de que además hayan decidido eliminar todo rastro de sus dos años de amor, ha terminado por ser entendido como la confirmación casi oficial. Adiós a esas fotografías en las que la actriz y el periodista presumían de amor con idílicas instantáneas de sus románticas escapadas y planes de tortolitos. Esas que tantos titulares han ido copando, que ahora desaparecen de un plumazo y a golpe de click. Una discusión ha tenido como resultado tan drástico movimiento de ambos, pues los dos han realizado esta maniobra con la que difícilmente pueden disimular ante sus seguidores.

Eso sí, ni Vanesa Romero ni Santi Burgoa han querido pronunciarse al respecto. No quieren poner en contexto de lo sucedido, pese a la insistencia de sus respectivos seguidores por conocer algún detalle sobre su inesperada ruptura, por ahora tan solo virtual. Tampoco se espera este paso, pues han querido mantener su relación alejado de la atención de los medios, salvo las fotografías que compartían de sus viajes y sus mejores planes. Así hicieron, por ejemplo, el pasado mes de mayo cuando se enfrentaron por última vez a informaciones que señalaban que su romance estaba herido de muerte.

Vanesa Romero y Santi Burgoa Instagram

Fue la periodista Mayka Vergara la que, en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, alertaba de la delicada situación de la pareja, que estaría al borde de la ruptura. Se hablaba de incompatibilidad de caracteres después de casi dos años formando equipo. No obstante, superarían ese bache, pues días después volvieron a mostrarse juntos en público. No les duró demasiado la reconciliación, pues ahora, semanas más tarde, Vanesa Romero y Santi Burgoa rompen lazos de manera virtual, demostrando que no quieren saber nada el uno del otro.

Vanesa Romero y Santi Burgoa comenzaron su relación de manera discreta en 2022. No querían despertar el interés popular, pero los rumores les situaron demasiado próximos como para ser tan solo amigos. Algo que se confirmó después, ya en marzo de 2023, cuando la pareja decidió compartir escena en el Festival de Málaga. Pese al tiempo transcurrido, parece que sus planes de futuro no les empujaba a pensar en dar pasos que afianzase lo suyo, como así reconoció la propia actriz al sentenciar que la boda y los hijos no entraba en sus planes con el periodista: “De momento, yo estoy bien así. Si hay algo que he aprendido este tiempo con el tema del Covid es a vivir el presente y eso no entra dentro de mi cabeza, el día a día, el disfrutar, el estar bien y feliz, porque si yo estoy feliz, estoy bien con el resto”. Tenía claro que no quería vestir de blanco y ser madre, al menos no con Santi Burgoa.