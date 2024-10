La historia de amor de Rafa Nadal y Xisca Perelló: un flechazo adolescente, más de 20 años juntos y un hijo en común

Rafa Nadal se retira del tenis profesional. El mejor deportista español de todos los tiempos ha esta mañana que, cuando termine la Final a 8 de la Copa Davis en Málaga, se despide del mundo de la competición. "La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar", ha explicado el de Manacor.

Con una trayectoria impecable, Rafa Nadal se retira y dice adiós a las pistas de manera profesional, justo cuando el pequeño Rafa Jr. cumple dos años, su único hijo con Xisca Perelló, su mujer y la persona que ha estado al lado del tenista durante toda su carrera en el tenis.

Amor adolescente y más de 20 años juntos

Su historia de amor comenzó hace más de 20 años. Fue Maribel, la hermana del deportista, la que ejerció de celestina entre Rafa Nadal y Xisca Perelló cuando eran adolescentes. Ambas son amigas desde la infancia y estudiaron juntas en el colegio Pureza de María de Manacor de Mallorca. Según cuentan, fue un flechazo y no tardaron en comenzar a salir.

Rafa Nadal y María Perelló larazon

Xisca Perelló ha sido el mayor apoyo de Rafa Nadal y siempre ha estado a su lado en todos los momentos de su carrera profesional. A pesar de que el mallorquín es uno de los deportistas más admirados y famosos del mundo, lo cierto es que la pareja ha vivido su historia de amor en la más estricta intimidad y Perelló siempre se ha mantenido en un segundo plano, alejada del foco.

Rafa Nadal y Xisca Perelló Agencia EFE

Después de 18 años como novios, Rafa y Xisca pasaron por el altar en abril de 2019 en la finca mallorquina Sa Fortalesa. En total, más de 300 asistentes acompañaron a la pareja en el día de su boda. Don Juan Carlos I y la Reina Sofía fueron los invitados de honor al enlace matrimonial.

Maria Francisca Perello, wife of Rafael Nadal of Spain, watches a practice session with their son at the Queensland Tennis Centre in Brisbane, Australia DARREN ENGLAND Agencia EFE

El 8 de octubre de 2022, Rafa Nadal y Xisca Perelló se convirtieron en padres de su primer hijo en común, el pequeño Rafa Jr., noticia que dio en exclusiva LARAZÓN. Justo cuando el bebé acaba de cumplir 2 años, el tenista ha anunciado su retirada profesional del mundo del deporte. El pequeño Rafa Nadal Perelló, a pesar de su corta edad, ya apunta maneras en la pista y todo apunta a que seguirá los pasos de su padre, al que ha apoyado desde la grada desde que nació, acaparando todas las miradas. ¿Será el hijo de Rafa Nadal la nueva estrella del tenis mundial?