El impresionante regalo de Anne Igartiburu a Ana Obregón por su 70 cumpleaños

Ana Obregón está hoy de celebración. La actriz y presentadora cumple 70 años en uno de los momentos más dulces de su vida. Tras la trágica muerte de su hijo Aless, la televisiva ha recuperado las ganas de vivir tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra, que cumplirá el próximo 20 de marzo dos días.

"Desde que mi hijo me dejó, no volví a celebrar cumpleaños hasta el año pasado, que ya estaba Anita", explica Ana Obregón en exclusiva a este periódico. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se siente "ilusionada" por cumplir un año más y celebrar su aniversario. "Él me decía que cumplir años es un privilegio".

La sorpresa de Anne Igartiburu a Ana Obregón

Desde primera hora de la mañana, las redes se han inundado de mensajes de amor y de cariño por esta fecha tan señalada. Ana Obregón ha recibido infinitas felicitaciones por parte de sus allegados más cercanos en Instagram y ha sido sorprendida por su amiga Anne Igartiburu con un bonito regalo por su cumpleaños.

La presentadora ha enviado un gran ramo de flores a Ana Obregón por su 70 aniversario, sorprendido a su compañera con un bonito detalle por su cumpleaños. "Gracias, queridísima @anneigatiburu", ha escrito la actriz en Instagram junto a una fotografía de las flores. Además, Igartiburu también ha felicitado públicamente a Obregón en su perfil con un bonito vídeo de ambas en las Campanadas. "Que sigas cumpliendo y soñando", ha añadido Anne.

Los planes de Ana Obregón

De momento, se desconoce cuáles son los planes de la actriz para celebrar esta fecha tan señalada, aunque no sería de extrañar que soplara las velas rodeada de su nieta Ana Sandra y familiares más cercanos.