Ana Sandra pronuncia su primera palabra ante una foto de Aless Lequio

Ana Sandra ha pronunciado su primera palabra. La nieta de Ana Obregón, que el pasado 20 de marzo cumplió su primer año, ha dicho su primera palabra y su abuela, orgullosa, lo ha compartido con un emotivo video en las redes sociales. Una palabra que es la primera que suelen pronunciar los niños, y que resulta conmovedora en el caso de la pequeña, ante la ausencia de su padre, Aless Lequio, fallecido a consecuencia de un sarcoma de Ewing. "Tu primera palabra ha sido: PAPÁ" , ha escrito Ana Obregón, en redes. Unas imágenes muy emotivas ya que muestran a la pequeña ante un álbum de fotos que sostiene la presentadora y que ha provocado la reacción de la pequeña. "Hace unas semanas, mirando un álbum de fotos , has dicho 'Papá' con tanta ternura, dulzura y amor que me he tenido que dar la vuelta para que no vieras mis lágrimas. Luego sonreíste, con complicidad".

Tras la boda de su sobrino, Javier García Obregón, el pasado 1 de mayo, con Eugenia Gil, Ana Obregón se ha sincerado con sus seguidores. "Que no lo veamos no significa que no exista porque 'Lo esencial es invisible a los ojos' ('El principito'). Aquella noche supe que esa palabra tan bonita pronunciada tan bajito te había llegado al cielo, Aless, porque sentí calorcito en mi corazón", termina la actriz.

Las primeras palabras de Ana Sandra han emocionado también a los seguidores de Ana Obregón. Una de las primeras en reaccionar ha sido Paula Echevarría, también Tamara Gorro, Amor Romeira, Irma Soriano o Mar Saura. También Lomana que exclamaba ante el video: "Que maravilla escuchar a esa preciosa niña decir papá. Ana la vida te está dando todo lo que te mereces y disfrútalo sin importarte un comino lo que digan algunos".