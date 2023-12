Fran Rivera, sobre una posible reconciliación con Julián Contreras: " No se puede decir de este agua no beberé"

El pasado 15 de diciembre Fran Rivera concedió una de sus entrevistas más incendiarias hasta la fecha en "¡De viernes!". El torero, después de un tiempo alejado del foco mediático, decidió sentarse en el nuevo programa de Telecinco para contar sus vivencias familiares, como el polémico divorcio que sufrió con Eugenia Martínez de Irujo o la relación que mantiene actualmente con todos sus hermanos.

Esta noche, el diestro estará en directo en el programa de Mediaset para responder a todos los colaboradores de "¡De viernes!" y su nueva intervención promete seguir dando de qué hablar. A su llegada al aeropuerto de Sevilla, Fran Rivera se ha mostrado muy tranquilo, a pesar de haber reavivado todas las guerras familiares del pasado. Julián Contreras, tras su primera entrevista, no dudó en tachar a su hermano mayor de "pesetero". Según el hijo menor de Carmina Ordóñez, el torero ha tardado mucho tiempo en darse cuenta de lo ocurrido con su madre: "Me parece increíble leer y escuchar ciertas cosas que está diciendo. ¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas. Yo he pasado un calvario social por posicionarme y alzar la voz. Llega tarde y mal, para solo traer un discurso sin la más mínima autocrítica o arrepentimiento alguno. Es vergonzoso".

Fran Rivera De viernes

Sobre esta cuestión, Fran Rivera no ha dudado en dar la razón a Julián. "Si la tiene en que tomé conciencia tarde se la doy ¿no?", ha reflexionado el diestro. Aún así, ha discrepado con que sea un "pesetero": "Bueno, en eso no. En eso no, mucho no". Sorprendentemente, el marido de Lourdes Montes, tras años distanciados, no ha cerrado la puerta a una reconciliación con Julián , algo que ha llamado mucho la atención. "Nunca se sabe. Sí, ¿no? Nunca se sabe. No se puede decir de este agua no beberé. Y además hay que sacar las cosas para empezar de cero muchas veces, ¿no?", ha declarado sobre si se volverán a hablar.

A pesar de haber abierto la caja de los truenos, Fran Rivera afronta la Navidad con ilusión y con la conciencia tranquila. "Yo estoy muy bien, muchas gracias, queriendo disfrutar de las fiestas. Somos muy navideños y con los niños pequeñitos más todavía", ha confesado el torero antes de sentarse de nuevo en "¡De viernes!". Aunque no ha querido decir con quién pasará estas fiestas y si disfrutará de algún plan con su hermano Cayetano, parece ser que con su hija Tana la relación sigue exactamente igual, a pesar de las incendiarias declaraciones que hijo sobre Eugenia Martínez de Irujo y sí se verán en Navidad. "Yo hablo de lo mal que lo pasé. Cada uno tendrá una opinión. Me imagino que hay que sacar y remover. Está claro que yo... Pero bueno, es una cosa mía de lo que yo he vivido, de cómo yo me he sentido, ¿no? Ya ha pasado mucho de eso y mi hija Cayetana es consciente de todo. Y lo que espero es que la dejéis al margen", ha sentenciado sobre el asunto.