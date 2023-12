Íñigo Onieva, tras la pista de Marina Theis

Será que donde hubo fuego cenizas quedan. O será que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. La razón de por qué Íñigo Onieva sigue en contacto todavía en Instagram con Marina Theiss se la tendrá que dar, si se la pide, a su esposa, Tamara Falcó. La modelo brasileña es, recordemos, con la que protagonizó aquel sonoro beso en el Burning Man que le costó la ruptura con Tamara Falcó. Al día de elaborar esta información, y según ha podido comprobar LA RAZÓN, el empresario madrileño sigue en redes a la que fue su compañera de concierto en el Burnig Man y con la que apareció «muy acaramelado». Este fue el «leit motiv» por el que la marquesa de Griñón le plantó, causando un revuelo mediático sin precedentes en la prensa rosa.

Las redes se incendiaron y los rumores sobre la ruptura no dejaron de sonar, pero ellos mismos desafiaron a las críticas saliendo de su domicilio de la mano, con una sonrisa y desmintiendo por completo el engaño ya convertido en «trending topic».

Pocos días antes de estas comprometidas fotografías, Onieva le había entregado el anillo de pedida a la que hoy es su mujer. Cuando se demostró que la infidelidad era real, la celebrity no le pudo perdonar. Tras la ruptura de Tamara, él reaparecía en las redes para admitir el error y pedir perdón a los afectados y, por supuesto, al amor de su vida. «En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño».

Iñigo Onieva Gtres

Con este arrepentimiento, el guion dio un giro drástico. La marquesa de Griñón le perdonó siguiendo el consejo de su director espiritual, José María Quintana. Íñigo y Tamara coincidieron esa Navidad de 2022 en la Misa del Gallo en la Parroquia Bautismo del Señor de Madrid y enterraron, de una vez por todas, el hacha de guerra. Ella, guiada por las sabias palabras de su amigo sacerdote, le volvió a abrir las puertas de su corazón, olvidándose de «los cuernos» con la modelo brasileña.

Casualidades de la vida, este sacerdote consejero es el que estos días ha vuelto a primera página por ser el prelado que iba a oficiar el matrimonio del torero Javier Ortega, que dio «la espantá». Esta vez el padre Quintana aconsejó al matador de toros, una hora de la boda, que no usara el sacramento si no lo veía claro.

La polémica está servida

Iñigo sigue con total normalidad todos los posts de su amiga Marina Theiss. Amigos cercanos al empresario dicen que no es nada extraño. Al contrario, lo ven «una manera de dar normalidad a lo que existió entre ellos, que es pura amistad». El marido de la marquesa de Griñón, activo siempre en redes, no oculta que se pueda apreciar públicamente que sigue en contacto virtual con Theiss.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el País Vasco. @tamara_falco

En su día, la modelo salió al paso del revuelo que se armó para desmentir tajantemente que ella fuera la causante de la ruptura. Ella ha querido estar al otro lado del tsunami mediático y ha declinado ofertas muy suculentas económicamente que le han ofrecido medios de comunicación para que hablase. Defiende su anonimato en lo que a esta historia se refiere. No faltan críticos en el entorno de la pareja que piensen que lo prudente habría sido borrar su contacto y desaparecer de las redes sociales de la modelo. ¿Sabe Tamara que Íñigo sigue aún en contacto con la que fue «la otra» en Instagram?