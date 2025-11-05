La inusual foto de Emma García y su marido en París: amor en estado puro

Emma García tiene los fines de semana siempre ocupados, al tener que estar al frente de ‘Fiesta’ para informar de las novedades en la crónica social patria. Acompaña a los espectadores desde su plató de Telecinco, mientras muchos disfrutan del tiempo libre y hacen sus propios planes. Pero cuando llega el lunes, día temido por muchos, ella les toma el relevo y se lanza de lleno a saborear las mieles del ocio. Suele ser muy discreta en sus movimientos y no acostumbra a dar pistas a sus fieles de qué hace o dónde emplaza sus momentos de asueto. Mucho menos hace mención a su familia, protegiendo a los suyos del foco mediático.

Sin embargo, esta vez ha decidido hacer una excepción y presumir de planazo junto a su marido. Uno de lo más romántico, viajando con Aitor Senar a París, donde el amor se respira por sus calles y donde cada rincón invita a sacar la cámara para inmortalizar preciosos momentos. Algo que, sin duda, también ha hecho el matrimonio. Un álbum de fotos que resume su escapada y que atesora para el recuerdo íntimo, mientras que algunas de las instantáneas logran superar el veto y han terminado en su cuenta personal de Instagram, para el deleite de sus fans. Especialmente una que ha enamorado a propios y extraños.

Emma García y Aitor Sena: amor en París

No siempre es necesario un aniversario o una excusa concreta para hacer las maletas y entregarse a descubrir mundo junto a tu compañero de vida. De ahí que la presentadora haya decidido esta semana regalarse un viaje por la capital gala junto a su marido, llevando su amor a una de las ciudades europeas más románticas. “Siempre quiero volver… a París”, escribía Emma García como acompañamiento a una colección de fotografías y vídeos con los que nos cuela en su escapada marcada por el amor.

En la gran mayoría de las imágenes es ella la que toma todo el protagonismo, mientras su marido se esconde detrás de las cámaras. Fotos junto a monumentos emblemáticos y vídeos que evidencian el precioso momento que estaban viviendo por las calles parisinas. Pero hay una instantánea que ha llamado poderosamente la atención de todos. Esa en la que Emma García cede el plano y lo comparte con su esposo, reproduciendo un instante íntimo que ha enamorado a todos. En un restaurante, con sus manos entrelazadas, se miran con ternura a los ojos, demostrando que una mirada puede decirlo todo.

Emma García y su marido, Aitor Senar Instagram

Un romántico momento con el que dejan claro que el amor se entrena. Después de llevar más de 30 años formando equipo, siendo marido y mujer, además de padres, trabajan para que la llama nunca se apague. Lo hacen llenando de preciosos momentos su álbum de fotos personal, así como de bonitos recuerdos y vivencias con las que sentirse siempre unidos, sin grietas. Se conocieron siendo adolescentes en su Ordizia natal, hasta que hace 25 años se diesen el ‘sí, quiero’ con la plata de Zarautz como telón de fondo. Seis años más tarde, en 2006, nació su hija Uxue, que ya tiene 19 años. Es la niña de sus ojos, la prueba del amor del matrimonio.