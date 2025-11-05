Kiko Rivera desvela su secreto mejor guardado: "Lo prometido es deuda"

Kiko Rivera se sienta el próximo viernes en "¡De Viernes!" después de años alejado del foco mediático. El hijo de Isabel Pantoja concederá una de sus entrevistas más esperadas, siendo la primera vez que rompa su silencio tras su ruptura con Irene Rosales a finales del mes de agosto. Después de que su exmujer decidiera hablar en "Y ahora Sonsoles" esta semana, el DJ vuelve a la pequeña pantalla con muchas ganas de dar su versión. "Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana...", expresa en el avance.

Anuncia nueva música

Aprovechando su vuelta a la televisión, Kiko Rivera ha desvelado en Instagram el título y portada de su nueva canción, el primer single que lanza en su nueva etapa como soltero tras su ruptura con Irene. Tal y como avanzó el DJ en estas últimas semanas, ahora veremos su "versión más romántica".

Como él mismo ha revelado en su ultima publicación de Instagram, su nueva canción se llama "Pa ti na má". "Lo prometido es deuda. Aquí tenéis la portada y el titulo de mi próxima canción 'Pa ti na má'. Todavía no tenemos la fecha exacta pero pronto os la digo. De momento disfruten del adelanto y de la portada. Gracias por el apoyo", ha escrito en el post. La portada de su último single es un candando que simboliza el amor eterno colgado en un puente de Sevilla al atardecer con la Torre del Oro de fondo.

El apoyo de Irene Rosales

Una de las primeras en reaccionar a la nueva etapa música de Kiko Rivera fue Irene Rosales a finales del mes de octubre. Su exmujer no dudó en expresar públicamente su apoyo al DJ en su carrera musical. "Yo estoy bien y ojalá, de verdad, de corazón, que sea un éxito. Y lo voy a apoyar al 100%", respondió la andaluza al ser preguntada por el último lanzamiento del padre de sus hijas.