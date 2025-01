Isa Pantoja ya no se amilana ante su madre: "Quiere hacer daño"

Las Navidades no han obrado un milagro en el caso de la familia Pantoja. Terminaron como el rosario de la Aurora y una reconciliación no parece probable a corto, medio ni largo plazo. Sobre todo teniendo en cuenta la postura que la benjamina, Isa Pantoja, acaba de tomar en cuanto al enfrentamiento con su madre.

Hasta hace poco, su tono era conciliador e intentaba dejar una puerta abierta a posibles acercamientos en el futuro, pero parece que ha llegado de las vacaciones con menos paciencia de la que se fue y en su regreso al programa “Vamos a ver” ha exclamado una suerte de “hasta aquí hemos llegado”.

Isa Pantoja se ha cansado de las muestras de cariño públicas que Isabel Pantoja dedica única y exclusivamente a su sobrina, Anabel Pantoja. Además, la influencer acaba de tener una hija y a la tonadillera se le cae la baba con la pequeña, y eso que, que se sepa, todavía no la ha conocido en persona.

Mensajes de afecto que le hace llegar desde sus conciertos que Isa Pantoja entiende como un ataque velado no solo hacia ella, sino hacia su hermano y los hijos que ambos tienen. “Cuando le manda un mensaje a Anabel, se olvida de que tiene otros nietos. Me jode y me duele”, ha dicho desde el plató de Telecinco, con más rabia que pena en su gesto.

Isa Pi estalla contra Isabel Pantoja por su mensaje a Anabel en su último concierto: "Son ganas de hacer daño" Europa Press

Ha perdido la esperanza de reconciliarse con su madre, un escenario del que ahora ella parece renegar. Considera que Isabel Pantoja ha sobrepasado ciertos límites y actúa así con el único fin “de hacer daño”. Unas duras palabras que han dejado helados al resto de colaboradores.

Ni siquiera ha echado de menos a su madre esta Navidad, aunque reconoce que sí se ha molestado cuando le han hecho llegar las imágenes en las que Isabel Pantoja manda todo su cariño a su sobrina, olvidándose de sus hijos y sus nietos sobre el escenario: “Estas fiestas he estado en Nueva York y con la familia de mi marido. Estoy intentado pasar página y me da rabia ver esos vídeos”.

Tan improbable se antoja un acercamiento que Isa Pantoja ni siquiera espera una llamada de su madre cuando nazca su segundo hijo, el primero en común con Asraf Beno. Se tratará del quinto nieto para Isabel Pantoja, y teniendo en cuenta este panorama, quién sabe siquiera si llegará a conocerlo.