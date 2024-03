Isa Pantoja rechaza rotundamente un acercamiento con su madre

Que Isabel Pantoja y su hija Isa están distanciadas no es una novedad, pero sí lo es que la segunda afirme rotundamente que cierra las puertas a una reconciliación con su madre. La mujer de Asraf Beno contestó con un "no" cuando le preguntaron en plena calle si le gustaría limar asperezas con la tonadillera. Fue una respuesta inesperada, porque los rumores apuntaban a que Isa pensaba dar el primer paso para un encuentro “furtivo”, alejado de las cámaras. Casi se daba por hecho.

Isa Pantoja en 'Vamos a ver' Mediaset



Pero recordemos que a la joven se le presenta una dura disyuntiva. Su marido no se lleva bien con la Pantoja desde que calificó como “familia de mierda” a los habitantes de “Cantora”. Isabel no le ha perdonado aquel desaire, y conociéndola, es difícil que de su brazo a torcer. Ya demostró su animadversión hacia su yerno al no acudir a su boda con la antaño Chabelita, un mal gesto, en definitiva, de una madre con su única hija.



Nadie comprende por qué la artista no intenta resolver sus problemas materno filiales, la prepotencia y la soberbia priman sobre la normalización familiar. Isa y Kiko ven en su tío Agustín, hermanísimo y consejero de la cantante, a uno de los culpables de los enfrentamientos entre ambas partes. Los dos siempre tuvieron problemas de entendimiento con el tito, y en el caso de Isa se sintió despreciada y no querida por su tío. De hecho, nunca ha ocultado su rechazo hacia Agustín. Kiko se llevaba bien con este último hasta que surgieron los desafueros con su progenitora, porque su río se posicionó al cien por cien al lado de su hermana y en contra de su sobrino.