Isa Pantoja toma una drástica decisión con su familia tras quedarse embarazada: "Igual tendría que haberlo parado antes"

Isa Pantoja es la protagonista indiscutible de la semana por su segundo embarazo. La hija de la tonadillera espera su primer hijo con Asraf Beno y las reacciones no se han hecho esperar. La noticia ha causado un gran revuelo mediático y la joven está muy agradecida por todos los mensajes y felicitaciones que está recibiendo esta semana, incluso de su hermano Kiko e Irene Rosales, con los que actualmente no mantiene relación.

Esta mañana Isa Pantoja ha reaparecido por primera vez en "Vamos a ver" desde que anunció su embarazo a golpe de exclusiva en la revista "Lecturas". Durante su intervención, la joven no ha dudado en pronunciarse sobre el gran cisma familiar que atraviesa y ha comunicado ante las cámaras la drástica decisión que ha tomado a raíz de conocer que esperaba su primer hijo con Asraf respecto al clan Pantoja.

Isa Pantoja embarazada Lecturas

La hija de la tonadillera tiene muy claro que no va a tolerar ciertas actitudes y que "si quieren estar, que estén para siempre. Pero nada de una semana, sí, dos años no". Aunque sea doloroso para ella y sus hijos, no quiere que la relación de su familia sea de idas y venidas, algo que sí ha tenido que vivir el pequeño Alberto. "Igual yo tendría que haberlo parado antes", ha añadido, asumiendo cierta culpa de la situación.

Además, se niega a transmitirle a su bebé sus "miedos, inseguridades ni paranoias", y va a protegerlo de todos los conflictos familiares, al igual que ha hace con su primer hijo.

Muy felices por ampliar la familia

"Alberto está superfeliz e ilusionado, llevaba tiempo queriendo un hermanito, y ha venido a mis revisiones porque quiero que sea partícipe de todo, igual que Asraf, quiero que estén involucrados", ha desvelado sobre cómo están viviendo en casa su embarazo. "Quiero muchísimo a este bebé, aunque no haya nacido, pero lo que yo sentí en ese momento... Es diferente. Yo antes de nacer Alberto ya sentía una protección de darle incluso más amor porque había alguna gente que no lo deseaba y para la que no fue una alegría. Algunos familiares míos, porque yo era muy joven", ha declarado sobre este nuevo embarazo, comparándolo con el de su hijo Alberto.