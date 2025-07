Inés de Robles, la estrella viral del momento se confiesa con Juan Ramón Lucas

Juan Ramón Lucas está cumpliendo nuevos retos y alcanzando nuevas metas. La última ha sido cumplir el primer año al frente del videopodcast ‘Sr Wolf’, el cual está cosechando muy buena acogida por parte del público. Los datos hablan y le ofrecen una audiencia de más de 100.000 suscriptores, que se entregan a las enseñanzas que rescatan de sus entrevistas y sus más de 400 vídeos colgados ya en su canal. La última tiene como protagonista a la influencer y estrella de Tik Tok Inés de Robles, uno de los grandes fenómenos del momento en las redes sociales.

Inés de Robles está rompiendo moldes en un espacio en el que parecía que estaba ya todo inventado. Llamar la atención del público en redes sociales y acumular más de 200 millones de visualizaciones en tiempo record no es fácil sin trasgredir normas. Esta asturiana lo ha conseguido en tan solo cinco meses a sus 19 años. Y eso sin decir ni una sola palabra. El misterio que representa y los miles de preguntas sin respuesta han logrado que la atención se desvíe a ella.

Juan Ramón Lucas e Inés de Robles Youtube

Juan Ramón Lucas entrevista a Inés de Robles

Tan solo Juan Ramón Lucas ha logrado desvelar cómo es su voz y, de paso, hacerle una interesante entrevista en profundidad, que este martes al fin se puede ver en abierto. “En Sr. Wolf sabemos que hay miles de jóvenes preguntándose quién es Inés y cómo es su voz. Si tiene novio, qué hay detrás de todo el misterio que la envuelve. Incluso cómo llegó a convertirse en este fenómeno, pues lo van a descubrir muy pronto”, decía el presentador al anunciar su entrevista con “una joven especial que no va a dejar indiferente a nadie”.

Dicho y hecho. Este martes 22 de julio, en YouTube se ha tenido acceso al encuentro entre Juan Ramón Lucas e Inés de Robles. En ella la protagonista explica no solo el fenómeno viral en el que se ha convertido, cómo surgió la idea y la gran repercusión mediática que ha tenido. Incluso muchos rostros conocidos han querido tener colaboraciones con ella, así como numerosas firmas quieren asociar sus productos a su imagen. Pero, como referente en el mundo de las redes sociales, un punto clave es cómo convive con los ‘haters’.

Sobre este punto, Inés de Robles ha cambiado también. Antes entendía los comentarios negativos de otra forma, pero ha comprendido que no todos esconden maldad, sino también grandes dosis de ironía y humor que incluso a ella le despierta simpatía. Así se lo hace saber a Juan Ramón Lucas: “Al principio, cuando recibía un montón de comentarios, me los tomaba como una crítica, porque no estaba acostumbrada a ello, pero luego ya veía comentarios que no iban con mala intención”, cita algunos ejemplos que les hace reír, como “ella no hace exámenes de historias, hace ‘story times’” o aquel otro que decía “he bajado tanto que he llegado al Renacimiento”. El periodista destaca que ayuda a sus seguidores a sacar su ingenio.