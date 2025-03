La foto de Isa Pantoja embarazadísima que causa furor: actualiza su estado

Isa Pantoja está disfrutando de su segundo embarazo, aunque haya tenido algún que otro susto y pruebas médicas que le han llevado a crispar sus nervios. Después de su primer embarazo, el de su hijo Alberto, que se produjo cuando aún era menor de edad y con el rechazo de su familia, ahora está saboreando cada etapa de la gestación. Con Asraf Beno ha encontrado la estabilidad que tanto ansiaba, aunque toda esta felicidad le llegue cada vez más alejada de su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. Ya se ha acostumbrado a sus desavenencias y a que las buenas nuevas que le alegran sean ajenas a quienes un día fuesen los pilares fundamentales de su vida. Es triste, pero lo ha terminado por aceptar.

Isa Pantoja y Asraf Beno presumen de barriga Instagram

La joven está compartiendo poco a poco cada paso que da en su embarazo. Los buenos y los malos. Así puso sobre el tapete informativo el susto tremendo que sufrió cuando se desmayó, las pruebas médicas a las que fue sometida, así como las molestias que ha sentido. Pero también detalles más felices como sus dudas sobre el nombre del bebé, después de desvelarse en directo en ‘De viernes’ que lo que está esperando será un niño. Después de este hito importante, ha querido actualizar su estado. Más bien, el de su barriguita, la cual acaba de experimentar un gran cambio, como así ha mostrado al detalle en una fotografía que ha hecho las mieles de sus fans, encantados por ver cómo avanza su estado de buena esperanza. “Acababa de comer, que conste. De repente, me ha crecido un montón”, se sorprende ella misma de la tripa de la que presume desde la sala de un gimnasio, al que ha ido para tonificarse junto a su marido y orgulloso futuro papá de su segundo vástago.

Isa Pantoja está disfrutando cada paso de su segundo embarazo, 12 años después de su primera incursión en la maternidad. No pudo disfrutar la primera vez, dado el celo con el que su madre quiso llevar la situación, preocupada por el qué dirán y no tanto por la felicidad que suponía ser abuela. Ahora ya está lejos de estos quebraderos de cabeza y tan solo se centra en lo bueno que está por venir, junto al hombre al que ama. También por el hecho de estar esperando de nuevo un varón, justo lo que ella quería y que su hijo Alberto también soñaba, pues prefería un hermanito a una hermanita. Lo difícil ahora será elegir un nombre, pues tenían más claro cómo bautizar al bebé si fuese niña. No le atraen tanto los nombres árabes, pues busca uno que sea corto y fácil de pronunciar por todos, pero también moderno. El matrimonio sigue inmerso en negociaciones para ver cómo llamar a su hijo.

Lo que Isa Pantoja destaca también de su segundo embarazo es que se le está cayendo mucho el pelo, una secuela que no lleva nada bien. Lo que sí se alegra que, como ya sucediese con el primer embarazo, no ha tenido náuseas o dolores de cabeza, así como los tediosos granitos del acné provocados por el descontrol de sus hormonas. Sí le preocupa más el hecho de que ha perdido el apetito y tiene que forzarse a comer. Algo que cree que es debido a que ha estado practicando el ayuno intermitente y se le ha podido hacer más pequeño el estómago. Su doctora le ha recomendado que se fuerce a realizar todas las comidas del día, aunque sea en pequeñas cantidades, pues debe comer por dos y no es bueno privarse de alimentos en una etapa tan importante como es el embarazo. Sea como fuere, lo está disfrutando al máximo y parece encantada con la experiencia, especialmente por llegar en un momento vital en el que se siente plena y con los esquemas de su vida bien formados. Algo que no podía decirse con 17 años, con más ganas de salir de fiesta que de quedarse encerrada en Cantora.